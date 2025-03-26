Во Львове двое мужчин планировали подорвать автомобиль военных

Злоумышленники собирались заложить взрывчатку под автомобиль по заданию российских спецслужб.

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Во Львове разоблачены двое мужчин, которые планировали подорвать автомобиль военнослужащих. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, в марте этого года 22-летний и 23-летний жители Закарпатья согласились за денежное вознаграждение выполнить задание представителя российской спецслужбы. В частности, заложить взрывное устройство под автомобиль, имеющий признаки принадлежности к Силам обороны Украины. После этого они должны были дистанционно подорвать его с помощью детонатора.

Согласно инструкции, полученной через Telegram, мужчины прибыли во Львов и по указанным координатам забрали взрывчатку, заранее замаскированную в спортивной сумке.

«Заложив самодельное взрывное устройство под автомобиль, злоумышленники разместили поблизости контейнер с телефоном и подключенным пауэрбанком для продолжительного аудио- и видеоконтроля места происшествия.

Однако благодаря скоординированным действиям правоохранителей взрывчатку своевременно обезвредили соответствующие специалисты, и взрыв в общественном месте был предотвращён», — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им избраны самые строгие меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица.

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