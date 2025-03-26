У Львові двоє чоловіків планували підірвати автомобіль військових

Молодики збиралися закласти вибухівку під авто на замовлення російських спецслужб.

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У Львові викрито двох чоловіків, які планували підірвати автомобіль військових. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у березні цього року, 22-річний та 23-річний мешканці Закарпаття погодилися за грошову винагороду виконати завдання представника російської спецслужби. Зокрема, закласти вибуховий пристрій під автомобіль, який мав ознаки приналежності до Сил оборони України. Після чого вони мали дистанційно підірвати його за допомогою детонатора.

Згідно інструкції, отриманої через Telegram, чоловіки прибули у Львів і за визначеними координатами забрали вибухівку, заздалегідь замасковану в спортивній сумці.

«Заклавши саморобний вибуховий пристрій під автомобіль, зловмисники розмістили поблизу контейнер з телефоном та підключеним павербанком задля тривалого аудіо та відеоконтролю місця події.

Проте, завдяки злагодженим діям правоохоронців, вибухівку було своєчасно знешкоджено відповідними фахівцями та попереджено вибух у громадському місці», — зазначили у прокуратурі.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм обрано найсуворіші запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.

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