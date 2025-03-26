У Києві проведуть реконструкцію тепломереж на 13 проблемних ділянках

В межах підготовки до нового опалювального сезону у столиці планують виконати комплекс ремонтних і регламентних робіт.

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У Києві виконають реконструкцію тепломереж на 13 проблемних ділянках. Зокрема, в межах підготовки до нового опалювального сезону у столиці планують виконати комплекс ремонтних і регламентних робіт та масштабну реконструкцію на проблемних ділянках. Про це пишуть у КМДА.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, теплопостачальні підприємства Києва планують:

виконати роботи на котельнях,

продовжувати відновлення зруйнованого ворогом обладнання,

проводити гідравлічні випробування тепломереж, щоб зменшити аварійність взимку.

Крім того, планується підготувати до зими обладнання майже 3 000 теплопунктів і створити запас матеріалів на зиму.

«Також запланована комплексна реконструкція на 13 об’єктах, від яких отримує тепло велика кількість споживачів і де зафіксували найбільшу кількість аварій. Безумовно, ці обсяги не порівняти з тими темпами реконструкції, які ми мали до воєнного стану. Однак навіть такий рівень заміни мереж позитивно впливає на стан мереж, зниження аварій та тепловтрати», – резюмував посадовець.

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