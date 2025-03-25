Украинцев предупредили о временных трудностях в работе подсистемы «Электронный суд»

Специалисты работают над устранением выявленных неисправностей.

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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщает, что в настоящее время наблюдаются временные технические трудности в работе подсистемы Электронный суд.

Специалисты уже проводят соответствующие внеплановые мероприятия по устранению выявленных неисправностей.

Ожидается, что работоспособность подсистемы Электронный суд будет восстановлена в течение текущего дня.

Подсистема Видеоконференцсвязи работает в штатном режиме, отметили в ГП «Информационные судебные системы».

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