Українців попередили про тимчасові труднощі в роботі підсистеми «Електронний суд»

Фахівці працюють над усуненням виявлених несправностей.

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомляє, що наразі спостерігаються тимчасові технічні труднощі у роботі підсистеми Електронний суд.

Фахівці вже проводять відповідні позапланові заходи для усунення виявлених несправностей.

Очікується, що працездатність підсистеми Електронний суд буде відновлена протягом поточного дня.

Підсистема Відеоконференцзв’язку працює у штатному режимі, зазначили у ДП «Інформаційні судові системи».

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