Підсистема «Електронний суд» відновила свою працездатність, — ДП ІСС

Технічні труднощі, які спостерігалися в роботі підсистеми «Електронний суд», були усунуті.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 25 березня у роботі підсистеми Електронний суд спостерігалися тимчасові технічні труднощі.

Згодом Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що технічні труднощі, які спостерігалися в роботі підсистеми Електронний суд, були усунуті.

«Підсистема відновила свою працездатність, і зараз вона працює в штатному режимі», - сказано у заяві.

Також у ДП додали, що підсистема Відеоконференцзв’язку продовжує функціонувати без збоїв.

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