Кабмин зарегистрировал законопроект о возобновлении подачи статистической и финансовой отчетности предпринимателями

Правительственный законопроект предусматривает, что отсрочка подачи отчетности, введенная в начале полномасштабного вторжения, будет пересмотрена.

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Подача предприятиями статистической, финансовой отчетности, отчета о платежах в пользу государства и других документов будет восстановлена. Это следует из зарегистрированного Кабмином в парламенте законопроекта 13132 о внесении изменений в пункт 1 Закона «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» относительно особенностей подачи отчетности в период действия военного положения или состояния войны.

Напомним, что в марте 2022 года был принят Закон «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», согласно которому:

физические лица, ФЛП, юридические лица, кроме тех, которые наделены бюджетными полномочиями согласно законодательству, подают учетные, финансовые, бухгалтерские, расчетные, аудиторские отчеты и любые другие документы, подача которых требуется в соответствии с нормами действующего законодательства в документальной и/или электронной форме, в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период неподачи отчетности или обязанности подать документы;

• в период действия военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после его завершения к физическим лицам, ФЛП, юридическим лицам не применяется административная и/или уголовная ответственность за неподачу или несвоевременную подачу отчетности и/или документов, указанных выше;

• в период действия военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после его завершения к физическим лицам, ФЛП, юридическим лицам не применяется административная и/или уголовная ответственность за неподачу или несвоевременную подачу отчетности и/или документов, указанных выше; в период действия военного положения или состояния войны любые проверки относительно своевременности и полноты подачи любых отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются и т.д.

Как пояснил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, новый законопроект направлен на получение статистической информации во время действия военного положения или состояния войны для обеспечения государственных органов объективной официальной государственной статистической информацией, которая необходима для принятия обоснованных решений в интересах повышения обороноспособности, обеспечения устойчивого развития, экономического благополучия и прав человека, выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных соглашений.

Законопроектом предлагается предусмотреть следующее:

действие положений Закона «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» относительно подачи отчетов и других документов в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны не будет распространяться на подачу статистической, финансовой и другой отчетности. Исключением станут предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые будут подавать отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны;

• лица, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные территории, будут подавать статистическую, финансовую и другую отчетность для проведения государственных статистических наблюдений в течение трех месяцев после даты завершения боевых действий или временной оккупации за весь период неподачи отчетности;

• лица, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные территории, будут подавать статистическую, финансовую и другую отчетность для проведения государственных статистических наблюдений в течение трех месяцев после даты завершения боевых действий или временной оккупации за весь период неподачи отчетности; к лицам, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные РФ территории Украины, включенные в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, не применяются предусмотренные законом меры воздействия за неподачу или несвоевременную подачу отчетности в период боевых действий или временной оккупации и в течение трех месяцев после даты завершения боевых действий или временной оккупации;

указанное не будет распространяться на лиц, изменивших свое местонахождение, если их новым местонахождением стали территории активных боевых действий или временно оккупированные территории, включенные в соответствующий перечень территорий, утвержденный центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий (кроме случаев изменения местонахождения до даты включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных, утвержденный центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий);

подача статистической, финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности вместе с соответствующими аудиторскими отчетами, отчета об управлении, консолидированного отчета об управлении, отчета о платежах в пользу государства и консолидированного отчета о платежах в пользу государства, составление которых предусмотрено законодательством, лицами, которые ранее не подавали такую отчетность с учетом положений Закона «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», за исключением лиц, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные РФ, включенные в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, осуществляется в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этим проектом Закона за весь период неподачи.

Автор: Наталя Мамченко

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