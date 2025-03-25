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Во Франции столкнулись два учебно-боевых самолета Alpha Jet, видео

20:03, 25 марта 2025
Во Франции два самолета столкнулись во время тренировочного полета.
Во Франции столкнулись два учебно-боевых самолета Alpha Jet, видео
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Во вторник, 25 марта, во Франции во время тренировок столкнулись два реактивных самолета Alpha Jet. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на своей странице в соцсети X.

«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух Alpha Jet пилотажной группы Patrouille de France, участвовавших в репетиции. Задействованы спасательные службы, ведется координация между МВД и вооруженными силами», — сообщил французский министр обороны.

Также в сети опубликовали видео инцидента. На нем видно, как самолеты, испускающие облака цветов флага Франции, совершают вираж. Во время маневра два крайних слева самолета сталкиваются и начинают падение.

Отмечается, что пилоты успели покинуть кабины самолетов после столкновения. Один из бортов упал на силос в коммуне Сен-Дизье.

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Франция

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