У Франції зіткнулися два навчально-бойові літаки Alpha Jet, відео

У Франції два літаки зіштовхнулися під час тренувального польоту.

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У вівторок, 25 березня, у Франції під час тренувань зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet. Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню на своїй сторінці в соцмережі X.

«На сході Франції щойно сталася аварія за участю двох Alpha Jet пілотажної групи Patrouille de France, які брали участь у репетиції. Залучено рятувальні служби, відбувається координація між МВС та збройними силами», — повідомив французький міністр оборони.

Також у мережі опублікували відео інциденту. На ньому видно, як літаки, що випускають хмари кольорів прапора Франції, виконують віраж. Під час маневру два крайніх зліва літаки зіштовхуються й починають падати.

Зазначається, що пілоти встигли покинути кабіни літаків після зіткнення. Один із бортів впав на силос у комуні Сен-Дізьє.

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