Верховна Рада змінить порядок розгляду пенсійних та соціальних справ в адмінсудах

Кодекс адміністративного судочинства зазначає суттєвих змін стосовно порядку розгляду соціальних справ.

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Верховна Рада розгляне у першому читанні законопроект 11170-д, яким пропонується змінити порядок розгляду пенсійних та інших соціальних справ в адмінсудах. Відповідну рекомендацію прийняти у першому читанні законопроект про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо удосконалення розгляду справ незначної складності про пенсійні та інші соціальні виплати, а також типових адміністративних справ надав профільний Комітет ВР з питань правової політики.

Як зазначають автори проекту на чолі з головою Комітету Денисом Масловим, спори про пенсійні та інші соціальні виплати становлять величезну частку від загального навантаження на адміністративні суди і ця кількість постійно зростає.

З огляду на існуючу тенденцію збільшення кількості зазначених справ в провадженні адміністративних судів, існує доцільність удосконалити особливості їх розгляду

Так, у статті 4 КАСУ пропонується по-новому визначити, що таке типові адміністративні справи.

Законодавець пропонує встановити, що типові справи – це адміністративні справи, що мають сукупність таких типових ознак:

відповідачем є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи);

спір виник з аналогічних підстав;

спір виник у відносинах, що регулюються одними нормами права;

різними позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Зі статті 263 КАСУ пропонується виключити норму про те, що суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Натомість пропонується увести до КАСУ нову статтю 263-1 «Особливості розгляду справ незначної складності щодо пенсійних та інших соціальних виплат».

Відповідно до неї суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Ці справи суд розглядає у строк не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі. Заявами по суті справи є позов та відзив. Відзив подається суб’єктом владних повноважень протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Неподання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов у встановлений строк може кваліфікуватися судом як визнання позову.

Суб’єкт владних повноважень одночасно з відзивом повинен подати суду всі наявні у нього докази, які були покладені в основу оскаржуваного рішення, дії чи бездіяльності. У разі невиконання суб’єктом владних повноважень цього обов'язку незалежно від причин суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Суд може розглянути справу, визначену цією статтею, в судовому засіданні з повідомленням сторін у разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем відзиву суд прийде до висновку про неможливість ухвалення судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

За результатом розгляду цих справ суд ухвалює скорочене рішення, яке за формою і змістом повинно містити вступну і резолютивну частини, передбачені статтею 246 КАСУ, і, крім цього, у ньому додатково має бути зазначено враховані судом при розгляді цієї справи судові рішення у подібних правовідносинах, зокрема висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду (за наявності), та (або) ключові норми права, якими керувався суд.

У цих справах апеляційна скарга може бути подана на скорочене судове рішення протягом 10 днів з дня його складення.

Учасник справи, якому скорочене судове рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому скороченого судового рішення.

Апеляційна скарга суб’єкта владних повноважень, до якої не додано документ про сплату судового збору, не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня надходження такої апеляційної скарги.

Апеляційна скарга розглядається судом апеляційної інстанції в порядку письмового провадження протягом 30 днів з дня відкриття апеляційного провадження.

Положення цієї статті не застосовуються під час розгляду типових справ, які відповідають ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за наслідками розгляду зразкової справи відповідно до статей 290 та 291 КАСУ.

В свою чергу, у статті 290 КАСУ, яка регулює особливості провадження у зразковій справі, пропонується встановити, що якщо Верховний Суд при вирішенні питання про відкриття провадження у зразковій справі встановить, що судове рішення, ухвалене у цій справі, може вплинути на формування та реалізацію державної політики у певній сфері суспільних відносин, чи стосуватися виплат за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів чи бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, то суд одночасно вирішує питання про залучення до участі в зразковій справі як третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору:

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері суспільних відносин;

відповідного головного розпорядника бюджетних коштів – якщо судове рішення, ухвалене у цій справі, може стосуватися виплат за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів;

страховика, визначеного Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» – якщо судове рішення, ухвалене у цій справі, може стосуватися виплат за рахунок коштів бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – якщо позов подано фізичною особою або суб’єктом владних повноважень до фізичної особи;

Раду бізнес-омбудсмена – якщо позов подано юридичною особою, фізичною особою - підприємцем або суб’єктом владних повноважень до юридичної особи, фізичної особи - підприємця.

У статті 291 КАСУ, яка регулює особливості провадження у типовій справі, буде визначено, що суд розглядає типову справу за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Суд, який розглядає типову справу, має право зупинити провадження за клопотанням учасника справи або за власною ініціативою у випадку, якщо Верховним Судом відкрито провадження у зразковій справі і ця типова справа відповідає ознакам, викладеним в ухвалі Верховного Суду про відкриття провадження у відповідній зразковій справі. Провадження у такій типовій справі підлягає відновленню з дня набрання законної сили рішенням Верховного Суду у відповідній зразковій справі.

Суд, який розглядає типову справу, крім випадків, передбачених ч. 6 статті 262 КАСУ, також може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні, якщо Верховним Судом ухвалено рішення у відповідній зразковій справі і ця типова справа відповідає ознакам, викладеним у такому рішенні.

При ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд враховує правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

За результатом розгляду типової справи, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд ухвалює скорочене рішення, яке за формою і змістом повинно містити вступну і резолютивну частини, передбачені статтею 246 КАСУ, і, крім цього, у ньому додатково має бути зазначено ознаки типової справи, посилання на зразкове рішення Верховного Суду та його правові висновки, враховані судом при розгляді цієї типової справи.

На судове рішення у типовій справі може бути подана апеляційна скарга у порядку, визначеному цим Кодексом. Апеляційна скарга може бути подана протягом 10 днів з дня його ухвалення. У випадку розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення рішення суду. Учасник справи, якому судове рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому судового рішення.

Апеляційна скарга має бути розглянута протягом 30 днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.

Рішення суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду типової справи може бути оскаржено в касаційному порядку виключно з таких підстав:

суд першої та (або) апеляційної інстанції при вирішенні типової справи не визнав її типовою справою та (або) не врахував правові висновки, викладені у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи у випадку, якщо ця справа відповідає ознакам, викладеним у такому рішенні;

справа, в якій судом першої та (або) апеляційної інстанції ухвалено рішення з урахуванням правових висновків, викладених у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, не відповідає ознакам типової справи, викладеним у такому рішенні.

Також у Перехідних положеннях пропонується передбачити, що справи у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності Законом «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення розгляду справ незначної складності про пенсійні та інші соціальні виплати, а також типових адміністративних справ», розглядаються за правилами, що діють після набрання ним чинності.

Автор: Наталя Мамченко

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