Кабмін збирається зробити з «Моррічсервісу» консульську установу – які корупційні ризики містить проект постанови

Проект нової урядової постанови щодо змін у видачі посвідчення моряка містить ризик створення корупційної годівниці через делегування невластивих функцій «Моррічсервісу».

Фото: Моррічсервіс

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Кабмін готується прийняти постанову щодо видачі посвідчення особи моряка, який не лише суперечить чинному законодавству, а й створює небезпечні передумови для корупції, незаконної передачі повноважень та порушення прав моряків.

Йдеться про проект постанови КМУ «Про деякі питання посвідчення особи моряка», який пропонує змінити порядок видачі відповідних документів, зокрема, шляхом делегування частини функцій державному підприємству «Моррічсервіс».

«Моррічсервіс» наділять владними повноваженнями видавати посвідчення моряка

Одним із ключових нововведень проекту є зміна суб’єкта, який видає посвідчення особи моряка. Якщо наразі цю функцію виконують капітани морських портів, підпорядковані Адміністрації судноплавства, то тепер пропонується передати повноваження уповноваженим особам Адміністрації судноплавства та державному підприємству «Моррічсервіс» (ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту») разом із його структурними підрозділами. Ця зміна суперечить Закону «Про адміністративні послуги», який чітко визначає, що суб’єкти надання таких послуг мають бути встановлені виключно законом, а не підзаконними актами, такими як постанова Кабміну.

Корупційний ризик тут полягає в тому, що ДП «Моррічсервіс» не є органом влади чи центром надання адміністративних послуг, а є господарюючим суб’єктом. Передача йому функцій прийняття заяв та видачі документів створює можливість для непрозорих схем. Наприклад, теоретично, підприємство зможе встановлювати додаткові «сервісні» платежі, не передбачені законом, або вимагати неофіційні винагороди за прискорення процесу. Оскільки «Моррічсервіс» діє в підпорядкуванні Адміністрації судноплавства, це також може призвести до конфлікту інтересів, коли одна структура одночасно контролює і виконує функції, що відкриває двері для зловживань.

Доступ до персональних даних моряків про перетин кордону

Проект постанови зобов’язує моряків надавати Адміністрації судноплавства згоду на отримання від Держприкордонслужби інформації про перетин державного кордону. Це положення не лише суперечить Закону «Про захист персональних даних», а й не обґрунтоване жодною практичною необхідністю для видачі посвідчення моряка. Законодавство не передбачає таких вимог, а мета збору цих даних залишається невизначеною в проекті.

Корупційний ризик тут очевидний: доступ до конфіденційної інформації про перетин кордону може бути використаний для шантажу, тиску на моряків або створення штучних перешкод у процесі отримання посвідчення. Наприклад, посадовці зможуть вимагати хабарі за «непомічання» певних даних чи прискорення процедури, особливо якщо інформація про перетин кордону якимось чином ускладнює видачу документа. Відсутність чітких критеріїв, як ці дані впливають на рішення, лише посилює можливості для корупції.

Видача посвідчень за кордоном: порушення консульських функцій

Ще одним тривожним аспектом є пропозиція наділити відокремлені підрозділи «Моррічсервісу» за кордоном, зокрема у Варшаві (Польща), функцією приймати документи та видавати посвідчення моряка.

Це прямо суперечить Віденській конвенції про консульські зносини 1963 року, яка визначає, що видача проїзних документів (а посвідчення моряка належить до таких) за кордоном є виключною функцією консульських установ. «Моррічсервіс», як державне підприємство, не має статусу консульської установи й не може виконувати ці функції.

Корупційний ризик полягає в тому, що діяльність «Моррічсервісу» за кордоном виходить за межі правового поля, що може призвести до створення «сірих» схем видачі документів. Без належного дипломатичного захисту та імунітетів, які надаються консульствам, такі підрозділи стають вразливими до зовнішнього тиску, підробки документів чи їх незаконного обігу. Моряки, які звертатимуться до таких структур, можуть зіткнутися з вимогами додаткових платежів чи затримками, що стимулюватиме корупційні практики.

Збираються створити дублюючий реєстр замість інтеграції з офіційними публічними реєстрами

Проект передбачає, що Адміністрація судноплавства протягом шести місяців має створити відомчу інформаційну систему для видачі посвідчень із використанням Єдиного державного демографічного реєстру, але без запровадження безконтактного електронного носія. Це суперечить Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр», який вимагає, щоб посвідчення моряка мало такий носій для забезпечення захисту даних і відповідності міжнародним стандартам ICAO.

Корупційний ризик тут пов’язаний із можливістю маніпуляцій через створення окремої відомчої системи замість інтеграції з офіційними публічними реєстрами. Така система може стати інструментом для видачі «липових» посвідчень або уникнення прозорої верифікації даних, що відкриває можливості для корупційних схем, таких як продаж документів без належної перевірки заявників.

Отже, замість інтеграції до офіційної Системи електронної взаємодії, передбачено створення окремої «відомчої» бази даних для оформлення посвідчень. Це суперечить Закону «Про публічні електронні реєстри», який забороняє створення дублюючих систем без законної потреби.

Ігнорування законодавства у сфері воєнного стану

Проект не враховує вимоги законодавства щодо обмежень на оформлення документів громадянам чоловічої статі під час воєнного стану. Зокрема, не передбачено обов’язкового оновлення персональних даних і перевірки військово-облікових документів для моряків, які отримують посвідчення за кордоном.

Отже, документ, який мав би спростити процедуру видачі посвідчень особи моряка, натомість містить положення, що суперечать чинному законодавству та створюють передумови для зловживань: від передачі повноважень непідконтрольному законом суб’єкту до необґрунтованого збору персональних даних і порушення міжнародних норм. Ці зміни не лише ускладнять життя моряків, але й можуть призвести до появи нових корупційних схем, підриву довіри до державних інституцій та міжнародних скандалів через незаконну видачу документів за кордоном. Вочевидь, Кабміну слід пильніше придивитися до даного проекту.

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