Нардепа Анатолія Гунька засудили до 7 років ув’язнення за хабарництво

ВАКС оголосив вирок нардепу Анатолію Гуньку, якого викрили на незаконному одержанні 85 тисяч доларів за оренду землі.

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У вівторок, 25 березня, колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок народному депутату України, якого викрили на незаконному одержанні 85 тис. доларів за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель НААН України. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві не називають прізвище нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про Анатолія Гунька.

«Вироком суду нардепа визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та призначеним на посади державної служби, строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна», - сказано у повідомленні.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

У межах досудового розслідування встановлено, що депутат, який одночасно був Головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб Академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства академії аграрних наук, та подальшого неперешкоджання у господарській діяльності, маючи на меті заволодіти такими коштами.

Нардеп висловив прохання підприємцю передати «винагороду», яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі.

Народного депутата та двох його спільників викрито на гарячому одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тис. доларів США.

Матеріали стосовно спільників нардепа виділені і окремі провадження.

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