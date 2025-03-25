Володимир Зеленський відреагував на заяву Стіва Віткоффа про «референдуми»

Володимир Зеленський вважає, що Стів Віткофф дуже багато часу провів в діалозі з Путіним.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заява спецпосланця президента США Стіва Віткоффа про «референдуми» Росії на окупованих територіях України. Глава держави підкреслив, що слова Віткоффа співпадають з меседжами Кремля. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 25 березня.

«Ви знаєте моє ставлення. Я вважаю, що є великі мінуси, а є і плюси в цій тематиці. На жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди і персона, про яку ви сказали (Стів Віткофф - ред.). Його меседжі на жаль дуже сильно співпадають з меседжами офіційного Кремля», - сказав Зеленський.

Президент України нагадав, що неодноразово ці меседжі щодо «референдуму» вже звучали.

«Ми всі знаємо, що ніяких реальних законодавчих підстав, щоб проводити референдуми не було. Друге - ніхто не може легітимізувати ці референдуми, бо вони були під дулом зброї. Третє - мертві душі та повно доказів того, хто там голосував, хто не голосував. Всі знають, що ніяких референдумів законних не було і ніхто їх у світі не визнає», - зазначив Глава держави.

Зеленський наголосив, що це російський меседж і «є деякі голоси в США на високому рівні, які розповсюджують цю інформацію, що ці землі колись були російськими».

На його думку, Віткофф дуже багато часу провів в діалозі з Путіним.

«Коли немає довіри взагалі до людини, то ти не віриш жодному слову і це те, що буде відбуватися у відносинах між США і росіянами. Тому що вони казали Віткоффу і про безумовне припинення вогню, що вони хочуть закінчення війни. Всі вже бачать, що безумовного припинення вогню не вийшло, тому що росіяни не хочуть. Навіть ці домовленості, про які ми зараз говорили щодо неба і моря і гуманітарного напрямку, обміну. Все одно вони вставили свою агропромислову продукцію», - додав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що всі розуміють, що «США хочуть принести результат, який потрібен Трампу, й недовіри до росіян через це з кожним днем буде більше».

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