Владимир Зеленский отреагировал на заявление Стива Уиткоффа о «референдумах»

Владимир Зеленский считает, что Стив Виткофф слишком много времени провел в диалоге с Путиным.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о «референдумах» России на оккупированных территориях Украины. Глава государства подчеркнул, что слова Уиткоффа совпадают с месседжами Кремля. Об этом он сказал во время встречи с журналистами 25 марта.

«Вы знаете мое отношение. Я считаю, что в этой тематике есть большие минусы, а есть и плюсы. К сожалению, много информации, которую распространяют те или иные люди, и персона, о которой вы сказали (Стив Уиткофф — ред.). Его месседжи, к сожалению, очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля», — сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что эти месседжи о «референдуме» звучали не раз.

«Мы все знаем, что никаких реальных законодательных оснований для проведения референдумов не было. Второе — никто не может легитимизировать эти референдумы, потому что они проходили под дулом оружия. Третье — мертвые души и множество доказательств того, кто голосовал, а кто — нет. Все знают, что никаких законных референдумов не было, и никто в мире их не признает», — отметил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это — российский месседж, и «есть некоторые голоса в США на высоком уровне, которые распространяют эту информацию, что эти земли когда-то были российскими».

По его мнению, Уиткофф слишком много времени провел в диалоге с Путиным.

«Когда нет вообще доверия к человеку, ты не веришь ни одному слову — и это то, что будет происходить в отношениях между США и россиянами. Потому что они говорили Уиткоффу и о безусловном прекращении огня, что они хотят окончания войны. Все уже видят, что безусловного прекращения огня не получилось, потому что россияне этого не хотят. Даже те договоренности, о которых мы сейчас говорили — по небу, по морю, по гуманитарному направлению, по обмену. Все равно они вставили туда свою агропромышленную продукцию», — добавил Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все понимают: «США хотят принести результат, который нужен Трампу, и из-за этого недоверие к россиянам с каждым днем будет только расти».

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