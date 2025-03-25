Практика судов
  1. В мире

Россия опубликовала свою версию договоренностей с США по перемирию в Черном море

18:54, 25 марта 2025
В Кремле заявляют, что перемирие в Черном море начнет действовать только после снятия санкций с «Россельхозбанка» и других российских финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием.
Россия опубликовала свою версию договоренностей с США по перемирию в Черном море
Фото: EPA-EFE
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море.

Позже Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций с США в Эр-Рияде:

  1. Российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», которая включает обеспечение безопасности судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов;
  2. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

- снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбной продукцией) и удобрениями, их подключения к системе SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

- снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

- снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбной продукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбной продукции) и удобрений;

- снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбной продукцией) и удобрениями;

- снятия ограничений на поставку в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также других товаров, задействованных в производстве продовольствия (в частности, рыбной продукции) и удобрений.

Как известно, 24 марта прошли российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. Ожидалось, что США и Россия сделают совместное заявление по итогам встречи в Эр-Рияде.

Однако позже в РФ заявили, что детали переговоров между делегациями не будут обнародованы, поскольку это технические консультации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Черное море

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным в документах данным, смогут конфисковать – Рада приняла закон

Парламент принял изменения в Таможенный кодекс об ответственности за нарушение таможенных правил.

У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва