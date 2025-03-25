Россия опубликовала свою версию договоренностей с США по перемирию в Черном море

В Кремле заявляют, что перемирие в Черном море начнет действовать только после снятия санкций с «Россельхозбанка» и других российских финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием.

Фото: EPA-EFE

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море.

Позже Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций с США в Эр-Рияде:

Российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», которая включает обеспечение безопасности судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов; США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

- снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбной продукцией) и удобрениями, их подключения к системе SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

- снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

- снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбной продукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбной продукции) и удобрений;

- снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбной продукцией) и удобрениями;

- снятия ограничений на поставку в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также других товаров, задействованных в производстве продовольствия (в частности, рыбной продукции) и удобрений.

Как известно, 24 марта прошли российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. Ожидалось, что США и Россия сделают совместное заявление по итогам встречи в Эр-Рияде.

Однако позже в РФ заявили, что детали переговоров между делегациями не будут обнародованы, поскольку это технические консультации.

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