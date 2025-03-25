Уже сегодня вступает в силу перемирие в Черном море и в энергетике, — Владимир Зеленский

Энергетическое и морское перемирие с Россией вступает в силу после того, как американская сторона официально выходит со стейтментом.

Фото: bbc.co.uk

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о режиме тишины в Черном море и запрете ударов по энергетической инфраструктуре.

Он подчеркнул, что позиция США заключается в том, что имплементация соглашений о прекращении огня между РФ и Украиной на море и в отношении объектов энергетической инфраструктуры должна начинаться сразу после публикации совместных украинско-американского и американо-российского заявлений.

«Они считают, что после того, как американская сторона официально выступает с заявлением, может начаться реализация уже зафиксированных в этом документе решений. Здесь веры россиянам нет, но я считаю, что мы будем конструктивными. Если это так, и сейчас мне это подтвердит ещё министр обороны по телефону, значит, будем выполнять свою работу по имплементации договорённостей украинско-американской встречи», — добавил Президент.

«Если Путин это нарушит — я буду просить у Трампа оружие и санкции», — сказал Владимир Зеленский.

Также Глава государства добавил, что Украина передала США список объектов, по которым нельзя наносить удары.

«Мы хотели отдельно от энергетики обсудить любую гражданскую инфраструктуру», — отметил Президент.

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