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Уже сьогодні набуває чинності перемир'я у Чорному морі та в енергетиці, – Володимир Зеленський

18:34, 25 березня 2025
Енергетичне і морське перемир'я із Росією набуває чинності після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом.
Уже сьогодні набуває чинності перемир'я у Чорному морі та в енергетиці, – Володимир Зеленський
Фото: bbc.co.uk
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Як раніше писала «Судово-юридична гаета», Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. 

Він підкреслив, що позиція США в тому, що імплементація угод щодо припинення вогню між РФ та Україною на морі та по об'єктах енергетичної інфраструктури має починатись одразу після публікацій спільних українсько-американської та американсько-російської спільних заяв.

«Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень. Тут віри росіянам немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними. Якщо це так, і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості україно-американської зустрічі», - додав Президент.

«Якщо Путін це порушить - я проситиму у Трампа зброю і санкції», - сказав Володимир Зеленський.

Також Глава держави додав, що Україна передала США список об'єктів, по яких не можна бити.

«Ми хотіли окремо від енергетики проговорювати будь-яку цивільну інфраструктуру», – зазначив Президент.

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США росія Україна Володимир Зеленський

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