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США запропонували нову велику угоду про корисні копалини, — Володимир Зеленський

18:26, 25 березня 2025
Володимир Зеленський заявив, що після завершення роботи над угодою переговірними командами угода про корисні копалини буде проголосована у Верховній Раді.
США запропонували нову велику угоду про корисні копалини, — Володимир Зеленський
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США запропонували текст великої угоди про корисні копалини. Про повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Глава держави підкреслив, що вчора команда поінформувала його з приводу нової угоди.

«Як це виглядає зараз? Це велика повна угода в баченні американської сторони. Тобто так, як вони це бачать. Тобто від кроків, які були раніше (відійшли - ред.): рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди (мала розроблятись - ред.) повна угода. А зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду», - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що наразі немає всіх деталей того, як, на думку американської сторони, повинна виглядати велика угода про корисні копалини.

«Деталей у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися з цією угодою. Зробити роз'яснення всіх деталей, а потім вже збиратися, розуміючи, що це вже серйозний документ. Напевно, цей документ буде напрацьовуватись сторонами», - додав він.

Зеленський додав, що після завершення роботи над угодою переговірними командами угода про корисні копалини буде проголосована у Верховній Раді.

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США Україна

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