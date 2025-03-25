США предложили новое соглашение о полезных ископаемых, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что после завершения работы над соглашением переговорными командами, соглашение о полезных ископаемых будет проголосовано в Верховной Раде.

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США предложили текст крупного соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Глава государства подчеркнул, что вчера команда проинформировала его относительно нового соглашения.

«Как это выглядит сейчас? Это большое полное соглашение в видении американской стороны. То есть так, как они это видят. То есть от шагов, которые были ранее (отошли — ред.): рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения должна была разрабатываться полная договоренность. А сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что на данный момент нет всех деталей того, как, по мнению американской стороны, должно выглядеть большое соглашение о полезных ископаемых.

«Деталей у меня пока нет. Я попросил внимательно разобраться с этим соглашением. Сделать разъяснение всех деталей, а потом уже собираться, понимая, что это уже серьезный документ. Вероятно, этот документ будет дорабатываться сторонами», — добавил он.

Президент уточнил, что «вопросов атомных станций там нет».

Зеленский добавил, что после завершения работы над соглашением переговорными командами, соглашение о полезных ископаемых будет вынесено на голосование в Верховную Раду.

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