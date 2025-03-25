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Росія опублікувала свою версію домовленостей із США щодо перемир’я в Чорному морі

18:54, 25 березня 2025
У Кремлі заявляють, що перемир’я в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій з «Россільгоспбанку» та інших російських фінансових організацій, залучених до операцій з міжнародної торгівлі продовольством.
Росія опублікувала свою версію домовленостей із США щодо перемир’я в Чорному морі
Фото: EPA-EFE
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі.

Згодом у Кремль опублікував заяву за підсумками консультацій із США в Ер-Ріяді:

  1. російська та американська сторони домовилися забезпечити реалізацію «Чорноморської ініціативи», що включає забезпечення в Чорному морі безпеки судноплавства, незастосування сили та недопущення використання комерційних судів у військових цілях при організації належних заходів контролю шляхом догляду таких судів;
  2. США сприятимуть відновленню доступу російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок, зниженню вартості страхування морських перевезень, а також розширення доступу до портів та платіжних систем для проведення таких транзакцій.

Пункти 1 і 2 набирають чинності після:

 - зняття санкційних обмежень з Россільгоспбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами, їх підключення до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків;

 – зняття обмежень на здійснення операцій торговельного фінансування;

 – зняття санкційних обмежень з компаній-виробників та експортерів продовольства (у тому числі рибопродукції) та добривами, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив;

 - зняття обмежень на обслуговування в портах суден та санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами;

 - Зняття обмежень на постачання до Російської Федерації сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (зокрема рибопродукції) та добрив.

Як відомо, 24 березня відбулися російсько-американські переговори у Саудівській Аравії. Очікувалось, що США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками зустрічі в Ер-Ріяді.

Однак згодом в РФ заявили, що деталі переговорів між делегаціями не оприлюднять, бо це технічні консультації.

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США росія Чорне море

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