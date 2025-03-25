Росія опублікувала свою версію домовленостей із США щодо перемир’я в Чорному морі

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі.
Згодом у Кремль опублікував заяву за підсумками консультацій із США в Ер-Ріяді:
Пункти 1 і 2 набирають чинності після:
- зняття санкційних обмежень з Россільгоспбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами, їх підключення до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків;
– зняття обмежень на здійснення операцій торговельного фінансування;
– зняття санкційних обмежень з компаній-виробників та експортерів продовольства (у тому числі рибопродукції) та добривами, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив;
- зняття обмежень на обслуговування в портах суден та санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами;
- Зняття обмежень на постачання до Російської Федерації сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (зокрема рибопродукції) та добрив.
Як відомо, 24 березня відбулися російсько-американські переговори у Саудівській Аравії. Очікувалось, що США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками зустрічі в Ер-Ріяді.
Однак згодом в РФ заявили, що деталі переговорів між делегаціями не оприлюднять, бо це технічні консультації.
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