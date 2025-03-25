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Нардепа Анатолия Гунько приговорили к 7 годам заключения за взяточничество

19:29, 25 марта 2025
ВАКС огласил приговор народному депутату Анатолию Гунько, которого уличили в незаконном получении 85 тысяч долларов за аренду земли.
Нардепа Анатолия Гунько приговорили к 7 годам заключения за взяточничество
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Во вторник, 25 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила обвинительный приговор народному депутату Украины, которого уличили в незаконном получении 85 тыс. долларов США за обеспечение предоставления в аренду частному предприятию государственных земель НААН Украины. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве не называют фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет об Анатолии Гунько.

«Приговором суда народный депутат признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также быть назначенным на должности государственной службы сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», — говорится в сообщении.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

В рамках досудебного расследования установлено, что депутат, который одновременно занимал должность председателя Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Академии и руководителю местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, находящихся в постоянном пользовании государственного предприятия академии аграрных наук, и дальнейшее непрепятствование хозяйственной деятельности, с целью завладения этими средствами.

Нардеп попросил предпринимателя передать «вознаграждение», которое составляло 221 тыс. долларов США — из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли.

Народный депутат и двое его сообщников были задержаны с поличным сразу после получения ими части оговоренной суммы — 85 тыс. долларов США.

Материалы в отношении сообщников нардепа выделены в отдельные производства.

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