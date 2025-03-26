Кабмин собирается сделать из «Морречсервиса» консульское учреждение – какие коррупционные риски содержит проект постановления

Проект нового правительственного постановления о изменениях в выдаче удостоверения моряка содержит риск создания коррупционной кормушки через делегирование несвойственных функций «Морречсервису».

Фото: Морречсервис

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Кабмин готовится принять постановление о выдаче удостоверения личности моряка, которое не только противоречит действующему законодательству, но и создает опасные предпосылки для коррупции, незаконной передачи полномочий и нарушения прав моряков.

Речь идет о проекте постановления КМУ «О некоторых вопросах удостоверения личности моряка», который предлагает изменить порядок выдачи соответствующих документов, в частности, путем делегирования части функций государственному предприятию «Морречсервис».

«Морречсервис» наделят властными полномочиями выдавать удостоверение моряка

Одним из ключевых нововведений проекта является изменение субъекта, который выдает удостоверение личности моряка. Если сейчас эту функцию выполняют капитаны морских портов, подчиненные Администрации судоходства, то теперь предлагается передать полномочия уполномоченным лицам Администрации судоходства и государственному предприятию «Морречсервис» (ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта») вместе с его структурными подразделениями. Это изменение противоречит Закону «Об административных услугах», который четко определяет, что субъекты предоставления таких услуг должны быть установлены исключительно законом, а не подзаконными актами, такими как постановление Кабмина.

Коррупционный риск здесь заключается в том, что ГП «Морречсервис» не является органом власти или центром предоставления административных услуг, а является хозяйствующим субъектом. Передача ему функций приема заявлений и выдачи документов создает возможность для непрозрачных схем. Например, теоретически, предприятие сможет устанавливать дополнительные «сервисные» платежи, не предусмотренные законом, или требовать неофициальные вознаграждения за ускорение процесса. Поскольку «Морречсервис» действует в подчинении Администрации судоходства, это также может привести к конфликту интересов, когда одна структура одновременно контролирует и выполняет функции, что открывает двери для злоупотреблений.

Доступ к персональным данным моряков о пересечении границы

Проект постановления обязывает моряков предоставлять Администрации судоходства согласие на получение от Госпогранслужбы информации о пересечении государственной границы. Это положение не только противоречит Закону «О защите персональных данных», но и не обосновано никакой практической необходимостью для выдачи удостоверения моряка. Законодательство не предусматривает таких требований, а цель сбора этих данных остается неопределенной в проекте.

Коррупционный риск здесь очевиден: доступ к конфиденциальной информации о пересечении границы может быть использован для шантажа, давления на моряков или создания искусственных препятствий в процессе получения удостоверения. Например, должностные лица смогут требовать взятки за «незамечание» определенных данных или ускорение процедуры, особенно если информация о пересечении границы каким-то образом усложняет выдачу документа. Отсутствие четких критериев, как эти данные влияют на решение, лишь усиливает возможности для коррупции.

Выдача удостоверений за границей: нарушение консульских функций

Еще одним тревожным аспектом является предложение наделить обособленные подразделения «Морречсервиса» за границей, в частности в Варшаве (Польша), функцией принимать документы и выдавать удостоверение моряка.

Это прямо противоречит Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года, которая определяет, что выдача проездных документов (а удостоверение моряка относится к таковым) за границей является исключительной функцией консульских учреждений. «Морречсервис», как государственное предприятие, не имеет статуса консульского учреждения и не может выполнять эти функции.

Коррупционный риск заключается в том, что деятельность «Морречсервиса» за границей выходит за пределы правового поля, что может привести к созданию «серых» схем выдачи документов. Без должной дипломатической защиты и иммунитетов, которые предоставляются консульствам, такие подразделения становятся уязвимыми к внешнему давлению, подделке документов или их незаконному обороту. Моряки, которые будут обращаться к таким структурам, могут столкнуться с требованиями дополнительных платежей или задержками, что будет стимулировать коррупционные практики.

Собираются создать дублирующий реестр вместо интеграции с официальными публичными реестрами

Проект предусматривает, что Администрация судоходства в течение шести месяцев должна создать ведомственную информационную систему для выдачи удостоверений с использованием Единого государственного демографического реестра, но без внедрения бесконтактного электронного носителя. Это противоречит Закону «О Едином государственном демографическом реестре», который требует, чтобы удостоверение моряка имело такой носитель для обеспечения защиты данных и соответствия международным стандартам ICAO.

Коррупционный риск здесь связан с возможностью манипуляций через создание отдельной ведомственной системы вместо интеграции с официальными публичными реестрами. Такая система может стать инструментом для выдачи «липовых» удостоверений или избежания прозрачной верификации данных, что открывает возможности для коррупционных схем, таких как продажа документов без должной проверки заявителей.

Таким образом, вместо интеграции в официальную Систему электронной взаимосвязи предусмотрено создание отдельной «ведомственной» базы данных для оформления удостоверений. Это противоречит Закону «О публичных электронных реестрах», который запрещает создание дублирующих систем без законной необходимости.

Игнорирование законодательства в сфере военного положения

Проект не учитывает требования законодательства об ограничениях на оформление документов гражданам мужского пола во время военного положения. В частности, не предусмотрено обязательное обновление персональных данных и проверка военно-учетных документов для моряков, которые получают удостоверения за границей.

Таким образом, документ, который должен был упростить процедуру выдачи удостоверений личности моряка, вместо этого содержит положения, противоречащие действующему законодательству и создающие предпосылки для злоупотреблений: от передачи полномочий неподконтрольному законом субъекту до необоснованного сбора персональных данных и нарушения международных норм. Эти изменения не только усложнят жизнь моряков, но и могут привести к появлению новых коррупционных схем, подрыву доверия к государственным институтам и международным скандалам из-за незаконной выдачи документов за границей. Очевидно, Кабмину следует внимательнее присмотреться к данному проекту.

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