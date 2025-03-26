Кабмін зареєстрував законопроект про відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Урядовий законопроект передбачає, що відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подання підприємствами статистичної, фінансової звітності, звіту про платежі на користь держави та інших документів буде відновлене. Це випливає із зареєстрованого Кабміном в парламенті законопроекту 13132 про внесення змін до пункту 1 Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо особливостей подання звітності у період дії воєнного стану або стану війни.

Нагадаємо, що у березні 2022 року було прийнято Закон «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», відповідно до якого:

фізичні особи, ФОП, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом 3-х місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;

у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, ФОП, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених вище;

у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються тощо.

Як пояснив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, новий законопроект має на меті отримання статистичної інформації під час дії воєнного стану або стану війни для забезпечення державних органів об’єктивною офіційною державною статистичною інформацією, яка є необхідною для прийняття обґрунтованих рішень в інтересах підвищення обороноздатності, забезпечення сталого розвитку, економічного добробуту та прав людини, виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках чинних міжнародних угод.

Законопроектом пропонується передбачити наступне:

дія положень Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо подання звітів та інших документів протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни, не буде поширюватись на подання статистичної, фінансової та іншої звітності. Виключенням становлять підприємства оборонно-промислового комплексу, які подаватимуть звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни;

особи, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані території, подаватимуть статистичну, фінансову та іншу звітність для проведення державних статистичних спостережень протягом трьох місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації за весь період неподання звітності;

до осіб, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані РФ території України, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, не застосовуються передбачені законом заходи впливу за неподання чи несвоєчасне подання звітності у період бойових дій або тимчасової окупації та протягом трьох місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Зазначене не поширюватиметься на осіб, які змінили своє місцезнаходження та їх новим місцезнаходженням стали території активних бойових дій або тимчасово окуповані території, які включені до відповідного переліку територій, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій (крім випадків зміни місцезнаходження до дати включення відповідної території до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій);

подання статистичної, фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звіту про управління, консолідованого звіту про управління, звіту про платежі на користь держави та консолідованого звіту про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, особами, які раніше не подавали таку звітність з урахуванням положень Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», за виключенням осіб, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані РФ, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, , здійснюється протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим проектом Закону за весь період неподання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.