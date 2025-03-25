Поведінка Росії найближчими днями покаже багато чого, якщо не все, – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, якщо знову будуть повітряні тривоги, військова активність у Чорному морі та знову будуть російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів проти Москви.

Фото: koda.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

«Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви. Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього», - сказав він.

Також Глава держави подякував всім, хто нам допомагає.

«Дякую Америці за те, що команди наші працюють конструктивно й результативно. Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну й готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці», - додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична гаета», Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.

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