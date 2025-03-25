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Українцям нагадали, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності

20:44, 25 березня 2025
Строк інвалідності для людей, які мали проходити повторний огляд, автоматично продовжено до 1 липня.
Українцям нагадали, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності
Фото: ukrinform.com
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Кабінет Міністрів України нагадав, що у січні Уряд запровадив нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини.

Строк інвалідності для людей, які мали проходити повторний огляд, автоматично продовжено до 1 липня 2025 року.

Однак в осіб з інвалідністю під час взаємодії з державними органами (наприклад, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) може виникати необхідність надати документальне підтвердження факту автоматичного продовження строку інвалідності.

У МОЗ підкреслили, що найпростіше та найшвидше це можна зробити в електронній формі.

Також там відповіли на низку запитань:

Чи зазначається в пенсійному посвідченні строк інвалідності?

У пенсійному посвідченні зазначається термін його дії, який фактично є строком, на який  продовжено виплату пенсії по інвалідності.

Які форми пенсійних посвідчень існують?

На сьогодні в Україні пенсійні посвідчення існують у таких формах:

1) пенсійне посвідчення в паперовій формі (у вигляді прямокутного аркуша паперу із закругленими кутами), до якого (за бажанням власника) формується електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

2) пенсійне посвідчення в електронній формі (е-пенсійне посвідчення), яке формується в мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

3) електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, видане раніше АТ «Ощадбанк», що використовується до закінчення його терміну дії або до заміни  в установленому порядку на нове.

Отже, особа з інвалідністю може сформувати в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) як е-пенсійне посвідчення, так і електронне відображення паперового пенсійного посвідчення. Основна ж відмінність між ними полягає в тому, що формування е-пенсійного посвідчення є, по суті, отриманням нового пенсійного посвідчення, тоді як електронне відображення пенсійного посвідчення формується за наявності дійсного паперового посвідчення чи посвідчення у вигляді платіжної картки, строк його дії не закінчився.

Як сформувати електронне відображення паперового пенсійного посвідчення?

Електронне відображення паперового пенсійного посвідчення в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) з’явиться тільки у тих громадян, хто отримував посвідчення після 2014 року.

При цьому автоматично в Дії підтягнеться пенсійне посвідчення одержувача пенсії за віком, а тим, кому видано пенсійне посвідчення за іншими видами пенсій (до них належать й одержувачі пенсії по інвалідності), потрібно додати його до мобільного додатка самостійно. Для цього необхідно в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) прогорнути картки документів до останньої, далі натиснути Додати документ – Пенсійне посвідчення – Додати посвідчення. Після цього в Дії буде відображатися пенсійне посвідчення, зокрема, й новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності.

Особи з інвалідністю, які отримували пенсійні посвідчення в паперовій формі, можуть отримати електронне відображення посвідчення в Дії після заміни пенсійного посвідчення. Для цього треба подати заяву на його виготовлення (формування) через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернутися до будь-якого із сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Що робити тим, кому видано паперове пенсійне посвідчення?

Якщо в особи з інвалідністю є пенсійне посвідчення в паперовій формі та, відповідно, неможливо отримати його відображення в мобільному додатку Порталу Дія (Дія), можна замінити посвідчення в папері на е-пенсійне посвідчення. Процедура заміни пенсійного посвідчення є такою ж, як і процедура його виготовлення (формування). При цьому одержувач пенсії має повернути сервісному центру Пенсійного фонду України попередньо видане паперове пенсійне посвідчення (за наявності).

Сформувати е-пенсійне посвідчення можна подавши заяву на його формування через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернутися до будь-якого із сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Після формування е-пенсійного посвідчення в ньому буде зазначено новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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Кабінет Міністрів України МСЕК

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