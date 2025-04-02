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Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду

17:10, 2 квітня 2025
Угорщина може вийти з МКС, парламент готує відповідну резолюцію.
Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду
Фото: iPress.ua
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Угорщина готується до виходу з Міжнародного кримінального суду. Про це заявив міністр юстиції Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами, яка відбулася у Міністерстві закордонних справ і торгівлі минулого тижня, передає Szabad Europa.

За інформацією видання, зустріч проходила в умовах підвищеної безпеки: у залі використовували системи розпізнавання облич, а учасники займали місця з іменними позначками.

Процес виходу з МКС розпочнеться після ухвалення відповідної резолюції в Національній асамблеї Угорщини. Очікується, що документ буде оприлюднено найближчим часом. Якщо парламент схвалить рішення, уряд офіційно запустить процедуру виходу, яка може тривати до року.

Рішення про можливий вихід Угорщини з МКС розглядалося ще минулого року, коли уряд доручив трьом міністрам проаналізувати юридичні та політичні аспекти такого кроку.

За даними джерел видання, угорський суддя МКС Петер Ковач, повноваження якого завершилися минулого року, залишається на посаді до завершення справ, які він веде.

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Угорщина Міжнародний кримінальний суд

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