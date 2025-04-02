В Черкасской области ликвидировали МСЭК

Черкасский областной совет принял решение, которым прекращает функционирование областной МСЭК.

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Черкасский областной совет 2 апреля принял решение, которым прекращается функционирование областной МСЭК. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Депутаты наконец поставили точку в истории с МСЭК. Они поддержали проект, разработанный у нас в ОВА и который мы предлагали с самого начала. Это коммунальное учреждение присоединяется к областному информационно-аналитическому центру медицинской статистики с передачей всех архивов», — написал Табурец.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство продолжает реформу МСЭК, а привлеченные министерства и ведомства слаженно сотрудничают и реализуют поставленные задачи.

«Реформируем устаревшую бюрократическую неэффективную систему. Наши цели: восстановить здоровье человека, дать человеку возможность работать, обеспечивать себя и свою семью, а также предоставить социальную помощь тем, кто действительно в ней нуждается», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

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