В Киеве будут судить агробизнесменов, которые обманули банки на 29 млн гривен и хотели еще 60

Суд рассмотрит дело финансовых мошенников в банковской афере на 89 миллионов.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В Киеве суд рассмотрит дело организованной группы, которая по поддельным документам завладела 29 миллионами гривен банковских средств и пыталась получить еще 60 миллионов. Обвинительный акт в отношении пяти участников схемы уже направлен в суд, сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, мошенники выдавали себя за руководителей агропредприятий и обращались в банки за кредитами, предлагая в качестве залога несуществующее имущество и технику. Для этого они подделывали документы, которые должны были подтвердить их платежеспособность.

Организатором схемы стала 46-летняя жительница Ривне, которая привлекла к делу еще четырех человек в возрасте от 25 до 54 лет. Двое из них проводили переговоры с банками, представляясь владельцами агрокомпаний, еще один демонстрировал «залоговое имущество», а четвертый поставлял поддельные документы.

Мошенникам удалось получить кредиты на 29 миллионов гривен: 4 миллиона в частном банке и 25 миллионов в государственном. Однако при попытке оформить еще один кредит на 25 миллионов гривен правоохранители задержали их «с поличным».

Всего за несколько лет преступная группа пыталась обмануть банки более чем на 60 миллионов гривен.

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