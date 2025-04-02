Украина получит 432 млн долларов на восстановление транспортной инфраструктуры

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кубела и Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали Соглашение о финансировании нового проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах Украины» (DRIVE). Благодаря этому Украина получит первый транш для реализации проекта уже в этом месяце, сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.
По словам Алексея Кулебы, первый транш поступит уже в этом месяце. Работы запланированы до 2028 года.
«В рамках проекта сможем обеспечить бесперебойную работу логистики, модернизировать транспортную инфраструктуру и развить ключевые транзитные маршруты. Это будет способствовать восстановлению Украины и её интеграции в европейскую транспортную систему», — отметил Алексей Кулеба.
Запланировано:
Реализацию DRIVE будет обеспечивать Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Ожидается, что работы по проекту будут выполнены в 2025-2028 годах.
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