Украина получит 432 млн долларов на восстановление транспортной инфраструктуры

Первый транш поступит уже в этом месяце.

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Вице-премьер-министр по вопросам восстановления – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кубела и Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали Соглашение о финансировании нового проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах Украины» (DRIVE). Благодаря этому Украина получит первый транш для реализации проекта уже в этом месяце, сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

По словам Алексея Кулебы, первый транш поступит уже в этом месяце. Работы запланированы до 2028 года.

«В рамках проекта сможем обеспечить бесперебойную работу логистики, модернизировать транспортную инфраструктуру и развить ключевые транзитные маршруты. Это будет способствовать восстановлению Украины и её интеграции в европейскую транспортную систему», — отметил Алексей Кулеба.

Запланировано:

$270 млн на ремонт дорог и мостов в 19 регионах, их содержание и контроль за качеством;

$90 млн на реформу дорожной отрасли;

$39 млн на установку аварийных модульных мостов и защиту критических участков;

$10 млн на техническую помощь и управление.

Реализацию DRIVE будет обеспечивать Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Ожидается, что работы по проекту будут выполнены в 2025-2028 годах.

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