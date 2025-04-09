Арештоване майно — порядок реалізації та дії переможця електронних торгів

У випадках, коли боржник добровільно не виконує рішення суду, державний або приватний виконавець має право ініціювати арешт та реалізацію майна боржника.

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Виконавче провадження є завершальною стадією судового процесу, метою якого є фактичне виконання судового рішення. У випадках, коли боржник добровільно не виконує рішення суду, державний або приватний виконавець має право ініціювати арешт та реалізацію майна боржника. Безпосередньо сам продаж майна відбуваються на електронних майданчиках, де кожен охочий має можливість запропонувати свою ціну, яка ґрунтується на основі початкової для кожного лоту.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило, який порядок реалізації арештованого майна та які дії переможця електронних торгів.

Арешт майна: порядок та перелік речей, користування яким можуть заборонити

Постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника є юридичним засобом накладення обмежень, які забороняють боржнику розпоряджатися, а в деяких випадках і користуватися своїм майном. Арешт накладається з метою забезпечення виконання судового рішення і є підготовчим етапом до його оцінки, а згодом й реалізації, якщо звісно неплатник не змінить ставлення до своїх зобов’язань.

Арешт може бути накладено на:

рухоме та нерухоме майно;

грошові кошти на рахунках;

цінні папери;

інше майно, що має вартість.

Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.

Крім того, Законом України «Про виконавче провадження» визначено ряд майна та рахунків з коштами, на яке не може бути звернено стягнення, серед них:

об’єкти довірчої власності за зобов’язаннями довірчого власника;

предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі);

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення необхідні за медичними показаннями;

меблі – по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю;

один холодильник на сім’ю;

кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, кошти на електронних рахунках платників акцизного податку, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання;

не допускається накладення арешту на кошти, що знаходяться в Національному банку України або інших банках на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам для забезпечення здійснення грошових розрахунків;

не допускається накладення арешту, звернення стягнення за власними зобов’язаннями Центрального депозитарію цінних паперів як суб’єкта господарювання на кошти, що знаходяться в Національному банку України або інших банках на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, що передбачають виплату коштів тощо.

Ціна арештованого майна та принцип її формування

Ціна будь-якого товару впливає на його попит. Її правильне формування дозволить швидко зацікавити покупців та успішно закрити торги.

Визначення вартості майна боржника здійснюється за взаємною згодою сторонами виконавчого провадження. У разі якщо вони, а також заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про вартість майна, то виконавець робить це самостійно, керуючись ринковими цінами, що діють на день визначення вартості.

Коли визначити вартість майна складно, виконавець має право залучити суб’єкта оціночної діяльності для здійснення цієї процедури. Виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам не пізніше наступного робочого дня після дня визначення вартості чи отримання звіту про оцінку. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають право оскаржити їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання відповідного повідомлення.

Оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна не зупиняє передачі майна на реалізацію, крім випадків зупинення передачі майна на реалізацію судом.

Процес реалізація арештованого майна на електронних торгах

Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів або за фіксованою ціною. Останній спосіб застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна.

Організацією та проведенням електронних торгів займається спеціалізований суб’єкт — оператор Державного підприємства «СЕТАМ», якщо серед арештованого майна не має земельної ділянки, її продаж проходить виключно на онлайн-платформі Prozorro.

Порядок реалізації:

1) Виконавець передає інформацію про майно оператору майданчика.

2) Оголошується аукціон на платформі електронних торгів.

3) Учасники подають заявки, а торги відбуваються онлайн.

4) Переможець сплачує кошти, після чого оформлюється акт про придбання.

5) Майно передається новому власнику.

Розподіл коштів

Виручені кошти розподіляються згідно з черговістю, визначеною статтею 46 Закону «Про виконавче провадження». Якщо після повного задоволення вимог залишаються кошти, вони повертаються боржнику.

Не завжди торги проходять успішно з першого разу. Не реалізоване на електронних торгах нерухоме майно виставляється на повторні торги за ціною, що становить 85%, а рухоме майно – 75% від початково визначеної вартості.

Якщо й друге коло торгів не дало потрібного результату, то на третій електронний аукціон майно виставляється за ціною, що становить 70 відсотків, а рухоме майно – 50 відсотків від початково визначеної вартості.

Нереалізоване майно, конфісковане за рішенням суду, виставляється на повторний електронний аукціон за ціною не меншою, ніж сума загальнодержавних податків і зборів, що відповідно до Податкового кодексу України підлягають сплаті при операціях з реалізації такого майна.

За наявності згоди стягувача (у разі реалізації заставленого майна/предмета іпотеки за наявності згоди стягувача та заставодержателя/іпотекодержателя) третій електронний аукціон може відбутися з можливістю зниження початкової ціни, але не нижче 60 відсотків від раніше визначеної вартості для нерухомого майна та 30 відсотків – для рухомого майна та з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій.

Нереалізоване майна на третьому електронному аукціоні, виконавець пропонує стягувачу залишити собі, окрім того, що конфісковане за рішенням суду. Якщо ж стягувач протягом 10 робочих днів з дня отримання пропозиції письмово не заявив про своє бажання, то арешт з майна знімається і воно повертається боржникові. За відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, виконавчий документ повертається стягувачу без виконання. А випадку, коли стягувач виявив бажання залишити за собою нереалізоване майно, він зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня надходження від виконавця відповідного повідомлення внести на рахунок органу державної виконавчої служби або рахунок приватного виконавця різницю між вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його користь, якщо вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом.

Коштом перерахованих стягувачем грошей оплачуються витрати виконавчого провадження, задовольняються вимоги інших стягувачів та стягуються виконавчий збір і штрафи, а залишок коштів повертається боржникові. Майно передається стягувачу за ціною третього електронного аукціону або за фіксованою ціною.

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