Арестованное имущество – порядок реализации и действия победителя электронных торгов

Исполнительное производство является завершающей стадией судебного процесса, целью которого является фактическое исполнение судебного решения. В случаях, когда должник добровольно не исполняет решение суда, государственный или частный исполнитель имеет право инициировать арест и реализацию имущества должника. Непосредственно сам продажа имущества происходит на электронных площадках, где каждый желающий имеет возможность предложить свою цену, которая основывается на начальной стоимости каждого лота.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, каков порядок реализации арестованного имущества и какие действия победителя электронных торгов.

Арест имущества: порядок и перечень вещей, пользование которыми могут запретить

Постановление об описи и аресте имущества (средств) должника является юридическим средством наложения ограничений, которые запрещают должнику распоряжаться, а в некоторых случаях и пользоваться своим имуществом. Арест накладывается с целью обеспечения исполнения судебного решения и является подготовительным этапом к его оценке, а затем и реализации, если, конечно, неплательщик не изменит отношение к своим обязательствам.

Арест может быть наложен на:

движимое и недвижимое имущество;

денежные средства на счетах;

ценные бумаги;

другое имущество, имеющее стоимость.

Арест накладывается в размере суммы взыскания с учетом исполнительского сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основной награды частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.

Кроме того, Законом Украины «Об исполнительном производстве» определен ряд имущества и счетов с денежными средствами, на которые не может быть обращено взыскание, среди них:

объекты доверительной собственности по обязательствам доверительного собственника;

предметы ежедневного бытового личного пользования для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);

лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые по медицинским показаниям;

мебель – по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на семью;

один холодильник на семью;

средства на счетах налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, средства на электронных счетах плательщиков акцизного налога, на средства, находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования;

не допускается наложение ареста на средства, находящиеся в Национальном банке Украины или других банках на счетах, открытых Центральному депозитарию ценных бумаг и/или клиринговым учреждениям для обеспечения осуществления денежных расчетов;

не допускается наложение ареста, обращение взыскания по собственным обязательствам Центрального депозитария ценных бумаг как субъекта хозяйствования на средства, находящиеся в Национальном банке Украины или других банках на счетах, открытых Центральному депозитарию ценных бумаг для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам, при погашении долговых ценных бумаг или при осуществлении эмитентом других корпоративных операций, предусматривающих выплату средств и т.д.

Цена арестованного имущества и принцип ее формирования

Цена любого товара влияет на его спрос. Ее правильное формирование позволит быстро заинтересовать покупателей и успешно закрыть торги.

Определение стоимости имущества должника осуществляется по взаимному согласию сторонами исполнительного производства. В случае если они, а также залогодержатель в 10-дневный срок со дня вынесения исполнителем постановления об аресте имущества должника не достигли согласия относительно стоимости имущества и письменно не уведомили исполнителя о стоимости имущества, то исполнитель делает это самостоятельно, руководствуясь рыночными ценами, действующими на день определения стоимости.

Когда определить стоимость имущества сложно, исполнитель имеет право привлечь субъекта оценочной деятельности для осуществления этой процедуры. Исполнитель сообщает о результатах определения стоимости или оценки имущества сторонам не позднее следующего рабочего дня после дня определения стоимости или получения отчета об оценке. В случае если стороны не согласны с результатами определения стоимости или оценки имущества, они имеют право обжаловать их в судебном порядке в 10-дневный срок со дня получения соответствующего уведомления.

Обжалование в судебном порядке результатов определения стоимости или оценки имущества не останавливает передачи имущества на реализацию, кроме случаев приостановления передачи имущества на реализацию судом.

Процесс реализации арестованного имущества на электронных торгах

Реализация арестованного имущества осуществляется путем проведения электронных аукционов или по фиксированной цене. Последний способ применяется к имуществу, оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров заработной платы. Реализация по фиксированной цене не применяется к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, будущим объектам недвижимости, транспортным средствам, воздушным, морским и речным судам независимо от стоимости такого имущества.

Организацией и проведением электронных торгов занимается специализированный субъект — оператор Государственного предприятия «СЕТАМ», если среди арестованного имущества нет земельного участка, его продажа проходит исключительно на онлайн-платформе Prozorro.

Порядок реализации:

Исполнитель передает информацию об имуществе оператору площадки. Объявляется аукцион на платформе электронных торгов. Участники подают заявки, а торги проходят онлайн. Победитель оплачивает средства, после чего оформляется акт о приобретении. Имущество передается новому владельцу.

Распределение средств

Вырученные средства распределяются в соответствии с очередностью, определенной статьей 46 Закона «Об исполнительном производстве». Если после полного удовлетворения требований остаются средства, они возвращаются должнику.

Не всегда торги проходят успешно с первого раза. Нереализованное на электронных торгах недвижимое имущество выставляется на повторные торги по цене, составляющей 85%, а движимое имущество – 75% от первоначально определенной стоимости.

Если и второе коло торгов не дало нужного результата, то на третий электронный аукцион имущество выставляется по цене, составляющей 70 процентов, а движимое имущество – 50 процентов от первоначально определенной стоимости.

Нереализованное имущество, конфискованное по решению суда, выставляется на повторный электронный аукцион по цене не меньшей, чем сумма общегосударственных налогов и сборов, которые в соответствии с Налоговым кодексом Украины подлежат уплате при операциях с реализацией такого имущества.

При наличии согласия взыскателя (в случае реализации заложенного имущества/предмета ипотеки при наличии согласия взыскателя и залогодержателя/ипотекодержателя) третий электронный аукцион может состояться с возможностью снижения начальной цены, но не ниже 60 процентов от ранее определенной стоимости для недвижимого имущества и 30 процентов – для движимого имущества и с последующей возможностью дополнительного представления ценовых предложений.

Нереализованное имущество на третьем электронном аукционе исполнитель предлагает взыскателю оставить себе, кроме того, что конфисковано по решению суда. Если же взыскатель в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения письменно не заявил о своем желании, то арест с имущества снимается, и оно возвращается должнику. При отсутствии у должника другого имущества, на которое может быть обращено взыскание, исполнительный документ возвращается взыскателю без исполнения. В случае, когда взыскатель выразил желание оставить за собой нереализованное имущество, он обязан в течение 10 рабочих дней со дня поступления от исполнителя соответствующего уведомления внести на счет органа государственной исполнительной службы или счет частного исполнителя разницу между стоимостью нереализованного имущества и суммой средств, подлежащих взысканию в его пользу, если стоимость нереализованного имущества превышает сумму долга, подлежащую взысканию по исполнительному документу.

За счет перечисленных взыскателем денег оплачиваются расходы исполнительного производства, удовлетворяются требования других взыскателей и взыскиваются исполнительский сбор и штрафы, а остаток средств возвращается должнику. Имущество передается взыскателю по цене третьего электронного аукциона или по фиксированной цене.

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