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В Ужгороді чоловік не з’явився до ТЦК через психостимулятори – що вирішив суд

15:01, 9 квітня 2025
IT-армія не врятувала – мешканець Ужгорода отримав строк за ухилення від мобілізації.
В Ужгороді чоловік не з’явився до ТЦК через психостимулятори – що вирішив суд
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Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у справі № 308/10631/24 виніс вирок 40-річному мешканцю обласного центру Закарпаття, якого визнали винним в умисному ухиленні від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як встановив суд, чоловік з 2007 року перебував на військовому обліку як обмежено придатний до служби у воєнний час. У квітні 2024 року після проходження медичної комісії він був визнаний придатним і включений до складу команди військовозобов’язаних, яких мали скерувати до навчального центру.

Однак під час перебування в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки він відмовився отримати мобілізаційне розпорядження, а 2 травня письмово повідомив про небажання проходити військову службу. Свою позицію він пояснив тим, що нібито має залежність від психостимуляторів і вже виконує завдання на користь Збройних сил України — зокрема, в «ІТ-армії».

Під час судового розгляду чоловік провину не визнав. Він стверджував, що йому не дозволили проходити службу в окремих військових частинах, однак суд визнав ці твердження бездоказовими. У вироку також зазначено, що обвинувачений відмовився від служби, оскільки, за його словами, «полюбляє фармацевтичні пригоди і йому потрібна допомога психотерапевта».

Суд зважив, що жодних медичних довідок чи звернень до психіатрів або наркологів чоловік не надав. Він не перебуває на соціальному обліку, не має неповнолітніх дітей і офіційного місця роботи. Також під час засідань не виявляв каяття чи бажання змінити свою позицію.

У підсумку суд дійшов висновку, що йдеться про навмисне ухилення від виконання конституційного обов’язку в умовах воєнного стану. З огляду на обставини, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без умовного звільнення.

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суд Ужгород ТЦК мобілізація

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