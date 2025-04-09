Від майнінгу до airdrop — оприлюднили матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні

Матриця демонструє варіанти оподатковування різних операцій з віртуальними активами.

Фото: finbalance.com.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України під час засідання робочої групи Комітету Верховна Рада України з питань фінансів, податкової та митної політики презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні.

Згодом очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслан Магомедов оприлюднив саму матрицю.

«У цифрову епоху питання податків для криптовалюти — не гіпотеза, а реальність, що дуже швидко наближається.

Саме тому НКЦПФР розробила матрицю, яка демонструє варіанти оподатковування різних операцій з віртуальними активами — від майнінгу до airdrop», - заявив він.

Посадовець підкреслив, що матриця базується на міжнародному досвіді та адаптована до української юрисдикції.

Завдання — допомогти відповідальним органам прийняти зважене рішення. І під час цього процесу важливо враховувати переваги та недоліки кожної моделі, адже ці аспекти можуть критично впливати на ринок і податкову відповідальність.

Нагадаємо, в Україні вже у 2025 році може відбутися легалізація криптовалюти. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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