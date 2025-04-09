От майнинга до airdrop — обнародовали матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине

Матрица демонстрирует варианты налогообложения различных операций с виртуальными активами.

Фото: finbalance.com.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины на заседании рабочей группы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представила матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине.

Позже глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Руслан Магомедов опубликовал саму матрицу.

«В цифровую эпоху вопрос налогов для криптовалюты — это не гипотеза, а реальность, которая очень быстро приближается. Именно поэтому НКЦБФР разработала матрицу, которая демонстрирует варианты налогообложения различных операций с виртуальными активами — от майнинга до airdrop», — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что матрица основывается на международном опыте и адаптирована к украинской юрисдикции.

Задача — помочь ответственным органам принять взвешенное решение. И в процессе этого важно учитывать преимущества и недостатки каждой модели, поскольку эти аспекты могут критически повлиять на рынок и налоговую ответственность.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в 2025 году может произойти легализация криптовалюты. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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