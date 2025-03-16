Нацкомиссия презентовала матрицу налогообложения криптовалюты в Украине

В Нацкомиссии заявили, что разработали возможные варианты по трем ключевым направлениям: НДФЛ, налог на прибыль предприятий и НДС.

Фото: finclub.net

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во время заседания рабочей группы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под председательством Даниила Гетманцева презентовала матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине. Об этом сообщил глава Комиссии Руслан Магомедов.

По его словам, Комиссия является драйвером в создании законодательной базы для регулирования этого рынка.

«Мы уже подготовили черновик законопроекта (№10225), работа над ним активно продолжается. А сегодня мы презентовали матрицу налогообложения виртуальных активов. Это наша большая и основательная работа. На основе опыта других стран мы прописали возможные варианты по трем ключевым направлениям: НДФЛ, налог на прибыль предприятий и НДС», – отметил глава Комиссии.

Руслан Магомедов подчеркнул, что это поможет рабочей группе лучше оценить риски и принять решение по национальной модели налогообложения рынка виртуальных активов.

«Ключевая задача – сформировать экономически взвешенные и здоровые условия, которые будут комфортными для всех», – резюмировал глава регулятора.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в 2025 году может произойти легализация криптовалюты. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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