Электронные постановления и направления на ВВК — в Минобороны ответили на самые актуальные вопросы

В январе Минобороны запустило электронное направление на ВВК для военнообязанных в Резерв+. А теперь внедряет электронные постановления ВВК для осмотров военнообязанных и военных, электронный кабинет ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ), а также взаимодействие МИС ВСУ с реестром Обериг.
Министерство обороны Украины ответило на самые актуальные вопросы по электронным постановлениям и направлениям на ВВК.
Как работает электронное направление на ВВК?
Все просто — достаточно авторизоваться в мобильном приложении Резерв+, которым уже пользуются 4 млн военнообязанных, и подать запрос. Больше не нужно идти в ТЦК и тратить время, чтобы взять бумажное направление.
Когда ТЦК подписывает электронное направление, человек получает уведомление в Резерв+, и документ появляется в разделе «Направления на ВВК». Далее можно направиться прямо в медицинское учреждение для прохождения медосмотра.
Кто может подать запрос на электронное направление?
Сервисом могут воспользоваться все военнообязанные — и те, кто сам хочет пройти осмотр, и те, кто получил бумажную повестку на ВВК. Достаточно подать запрос в Резерв+.
Что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти на ВВК?
Если военнообязанный сам хочет пройти ВВК, но не явился, направление в Резерв+ останется актуальным 15 дней с момента назначенной даты осмотра. Потом придется подать запрос повторно.
Если военнообязанный получил повестку на ВВК, запросил направление в Резерв+ и не явился в течение 14 дней, это считается нарушением правил учета, за которое предусмотрена административная ответственность.
Что такое электронное постановление ВВК?
Постановление ВВК — это заключение, которое военно-врачебная комиссия формирует после осмотра.
Раньше постановления писали вручную и отправляли в ТЦК на бумаге. Это занимало время, а данные могли потеряться.
Теперь Минобороны упростило процесс, разработав электронный кабинет ВВК в МИС ВСУ. Документы теперь передаются онлайн, что ускоряет их обработку и исключает риск потери.
Какие преимущества электронных постановлений для военнообязанных?
Не нужно передавать постановление в ТЦК лично или ждать, пока комиссия отправит бумажные документы.
Данные автоматически поступают в реестр Обериг – и заключение ВВК быстрее появляется в приложении Резерв+.
Какие преимущества электронных постановлений для военных?
История прохождения ВВК будет храниться в МИС ВСУ, что обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.
Оформление выплат, льгот и услуг, связанных с состоянием здоровья, упростится и будет доступно в приложении Армия+.
Оцифрована справка о травме – командир теперь может формировать ее в СЭДО, и она автоматически поступает в кабинет ВВК.
Обязательно ли оформление постановлений в электронном виде?
С 1 марта 2025 года электронные постановления формируют только те ВВК, которые зарегистрировались в системе и прошли обучение.
С 1 апреля 2025 года электронный формат станет обязательным для всех ВВК.
Что если ВВК не имеет доступа к системе по техническим причинам?
Если техническая возможность временно отсутствует, ВВК оформляет постановление на бумаге. После восстановления доступа все данные должны быть внесены в МИС ВСУ с пометкой о наличии бумажного оригинала.
Выдадут ли решение ВВК на руки после осмотра?
Если постановление оформляется справкой ВВК (например, заключение о годности к военной службе), комиссия может распечатать и выдать копию.
Если постановление оформляется свидетельством о болезни (например, при признании негодности к службе), решение утверждается штатной ВВК, и получить его можно только после официального утверждения.
Может ли ВВК просить человека самому отнести документы в ТЦК?
Нет, ВВК должна передавать постановление в ТЦК самостоятельно через электронную систему.
Может ли ВВК вносить заключения без реального осмотра?
Нет, осмотр обязателен. Все члены ВВК ознакомляются с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) и фиксируют данные в МИС ВСУ.
После осмотра все члены ВВК подписывают постановление КЭП (квалифицированной электронной подписью), что делает процесс прозрачным и контролируемым.
Как оспорить электронное постановление ВВК?
Можно подать жалобу в штатную ВВК (центральную или региональную).
Можно оспорить постановление в суде (на основании главы 3 раздела I приказа Минобороны №402).
Каким нормативным актом регулируются электронные постановления ВВК?
Изменения внесены в приказ Минобороны Украины №402 от 14.08.2008 «О Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины» – он предусматривает:
- Введение электронного кабинета ВВК
- Переход от бумажных постановлений на электронные
- Упрощение документооборота и ускорение процессов.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин установил особенности порядка проведения ВВК в отношении военнослужащих Пограничной службы и Национальной гвардии.
Также сообщалось, что военно-врачебные комиссии начнут рассматривать дела анонимно, что должно повысить прозрачность принятия решений.
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