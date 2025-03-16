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Электронные постановления и направления на ВВК — в Минобороны ответили на самые актуальные вопросы

17:38, 16 марта 2025
Военнообязанным объяснили, кто может подать запрос на электронное направление.
Электронные постановления и направления на ВВК — в Минобороны ответили на самые актуальные вопросы
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В январе Минобороны запустило электронное направление на ВВК для военнообязанных в Резерв+. А теперь внедряет электронные постановления ВВК для осмотров военнообязанных и военных, электронный кабинет ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ), а также взаимодействие МИС ВСУ с реестром Обериг.

Министерство обороны Украины ответило на самые актуальные вопросы по электронным постановлениям и направлениям на ВВК.

Как работает электронное направление на ВВК?

Все просто — достаточно авторизоваться в мобильном приложении Резерв+, которым уже пользуются 4 млн военнообязанных, и подать запрос. Больше не нужно идти в ТЦК и тратить время, чтобы взять бумажное направление.

Когда ТЦК подписывает электронное направление, человек получает уведомление в Резерв+, и документ появляется в разделе «Направления на ВВК». Далее можно направиться прямо в медицинское учреждение для прохождения медосмотра.

Кто может подать запрос на электронное направление?

Сервисом могут воспользоваться все военнообязанные — и те, кто сам хочет пройти осмотр, и те, кто получил бумажную повестку на ВВК. Достаточно подать запрос в Резерв+.

Что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти на ВВК?

Если военнообязанный сам хочет пройти ВВК, но не явился, направление в Резерв+ останется актуальным 15 дней с момента назначенной даты осмотра. Потом придется подать запрос повторно.

Если военнообязанный получил повестку на ВВК, запросил направление в Резерв+ и не явился в течение 14 дней, это считается нарушением правил учета, за которое предусмотрена административная ответственность.

Что такое электронное постановление ВВК?

Постановление ВВК — это заключение, которое военно-врачебная комиссия формирует после осмотра.

Раньше постановления писали вручную и отправляли в ТЦК на бумаге. Это занимало время, а данные могли потеряться.

Теперь Минобороны упростило процесс, разработав электронный кабинет ВВК в МИС ВСУ. Документы теперь передаются онлайн, что ускоряет их обработку и исключает риск потери.

Какие преимущества электронных постановлений для военнообязанных?

Не нужно передавать постановление в ТЦК лично или ждать, пока комиссия отправит бумажные документы.

Данные автоматически поступают в реестр Обериг – и заключение ВВК быстрее появляется в приложении Резерв+.

Какие преимущества электронных постановлений для военных?

История прохождения ВВК будет храниться в МИС ВСУ, что обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.

Оформление выплат, льгот и услуг, связанных с состоянием здоровья, упростится и будет доступно в приложении Армия+.

Оцифрована справка о травме – командир теперь может формировать ее в СЭДО, и она автоматически поступает в кабинет ВВК.

Обязательно ли оформление постановлений в электронном виде?

С 1 марта 2025 года электронные постановления формируют только те ВВК, которые зарегистрировались в системе и прошли обучение.

С 1 апреля 2025 года электронный формат станет обязательным для всех ВВК.

Что если ВВК не имеет доступа к системе по техническим причинам?

Если техническая возможность временно отсутствует, ВВК оформляет постановление на бумаге. После восстановления доступа все данные должны быть внесены в МИС ВСУ с пометкой о наличии бумажного оригинала.

Выдадут ли решение ВВК на руки после осмотра?

Если постановление оформляется справкой ВВК (например, заключение о годности к военной службе), комиссия может распечатать и выдать копию.

Если постановление оформляется свидетельством о болезни (например, при признании негодности к службе), решение утверждается штатной ВВК, и получить его можно только после официального утверждения.

Может ли ВВК просить человека самому отнести документы в ТЦК?

Нет, ВВК должна передавать постановление в ТЦК самостоятельно через электронную систему.

Может ли ВВК вносить заключения без реального осмотра?

Нет, осмотр обязателен. Все члены ВВК ознакомляются с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) и фиксируют данные в МИС ВСУ.

После осмотра все члены ВВК подписывают постановление КЭП (квалифицированной электронной подписью), что делает процесс прозрачным и контролируемым.

Как оспорить электронное постановление ВВК?

Можно подать жалобу в штатную ВВК (центральную или региональную).

Можно оспорить постановление в суде (на основании главы 3 раздела I приказа Минобороны №402).

Каким нормативным актом регулируются электронные постановления ВВК?

Изменения внесены в приказ Минобороны Украины №402 от 14.08.2008 «О Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины» – он предусматривает:

- Введение электронного кабинета ВВК

- Переход от бумажных постановлений на электронные

- Упрощение документооборота и ускорение процессов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин установил особенности порядка проведения ВВК в отношении военнослужащих Пограничной службы и Национальной гвардии.

Также сообщалось, что военно-врачебные комиссии начнут рассматривать дела анонимно, что должно повысить прозрачность принятия решений. 

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