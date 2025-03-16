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Убийство активиста Демьяна Ганула в Одессе — суд избрал подозреваемому меру пресечения

15:01, 16 марта 2025
Злоумышленника отправили под стражу без права внесения залога.
Убийство активиста Демьяна Ганула в Одессе — суд избрал подозреваемому меру пресечения
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Киевский районный суд города Одессы 16 марта избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Злоумышленника отправили под стражу без права внесения залога.

«По данным следствия, 14 марта 2025 года около 10:30 в центре Одессы было совершено несколько выстрелов в известного общественного активиста. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день», – добавили в ОГП.

В Нацполиции напомнили, что следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство, совершенное по заказу и ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Как известно, Демьян Ганула был убит 14 марта в Одессе на проспекте Украинских Героев. Стрелок скрылся с места преступления.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Ганула. В квартире, где он скрывался, было найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.

Также Владимир Зеленский отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.

Позже в СБУ отметили, что подозреваемый в убийстве активиста – 46-летний дезертир.

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