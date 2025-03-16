Налоги для ФОПов планируют повысить — когда ждать изменений

14:54, 16 марта 2025
Минфин планирует повысить налогов для предпринимателей.
Фото: finteco.com.ua
В Украине планируют реформировать упрощенную систему налогообложения для ФОПов и повысить налоги. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Отчет Министерства финансов Украины о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.
В документе указано, что реформа упрощенной системы налогообложения запланирована через год после выполнения мероприятий, определенных подразделом 4.2.3(b) Стратегии.
В 2024 году этот пункт стратегии не был выполнен.
Реформа будет направлена на имплементацию следующих изменений по сравнению с действующей моделью упрощенной системы налогообложения:
- В течение переходного периода (который продлится три года) ставки единого налога для юридических лиц 3-й группы будут постепенно увеличиваться до уровня обычной ставки налога на прибыль (сейчас 18%). После завершения переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения.
- Вторая и третья группы упрощенной системы налогообложения для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну, а ставки налога на доход станут дифференцированными. Минимальная ставка составит 3% для торговой деятельности, а максимальная — 17% для ряда услуг.
- Перечень видов деятельности, разрешенных для первой группы упрощенной системы налогообложения, будет пересмотрен с целью сокращения за счет высокомаржинальных видов бизнеса. Также подход к налогообложению изменится: фиксированная ставка налога будет отменена, а налог будет рассчитываться исключительно с фактически полученного дохода.
- Для предпринимателей объединенной второй группы упрощенной системы станет обязательным использование РРО (классических или программных регистраторов расчетных операций).
- Порог регистрации плательщиком НДС будет применяться ко всем плательщикам упрощенной системы налогообложения.
- Для крестьянских фермерских хозяйств (физических лиц), оставшихся в режиме 4-й группы упрощенной системы налогообложения, будет расширена налоговая база.
- Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут повышены до эквивалента общей ставки налога на прибыль.
- Будут отменены исключения, касающиеся ведения хозяйственной деятельности без обязательного учета и документального подтверждения происхождения товаров, находящихся в реализации.
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