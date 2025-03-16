Налоги для ФОПов планируют повысить — когда ждать изменений

Минфин планирует повысить налогов для предпринимателей.

Фото: finteco.com.ua

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В Украине планируют реформировать упрощенную систему налогообложения для ФОПов и повысить налоги. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Отчет Министерства финансов Украины о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.

В документе указано, что реформа упрощенной системы налогообложения запланирована через год после выполнения мероприятий, определенных подразделом 4.2.3(b) Стратегии.

В 2024 году этот пункт стратегии не был выполнен.

Реформа будет направлена на имплементацию следующих изменений по сравнению с действующей моделью упрощенной системы налогообложения:

В течение переходного периода (который продлится три года) ставки единого налога для юридических лиц 3-й группы будут постепенно увеличиваться до уровня обычной ставки налога на прибыль (сейчас 18%). После завершения переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения.

Вторая и третья группы упрощенной системы налогообложения для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну, а ставки налога на доход станут дифференцированными. Минимальная ставка составит 3% для торговой деятельности, а максимальная — 17% для ряда услуг.

Перечень видов деятельности, разрешенных для первой группы упрощенной системы налогообложения, будет пересмотрен с целью сокращения за счет высокомаржинальных видов бизнеса. Также подход к налогообложению изменится: фиксированная ставка налога будет отменена, а налог будет рассчитываться исключительно с фактически полученного дохода.

Для предпринимателей объединенной второй группы упрощенной системы станет обязательным использование РРО (классических или программных регистраторов расчетных операций).

Порог регистрации плательщиком НДС будет применяться ко всем плательщикам упрощенной системы налогообложения.

Для крестьянских фермерских хозяйств (физических лиц), оставшихся в режиме 4-й группы упрощенной системы налогообложения, будет расширена налоговая база.

Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут повышены до эквивалента общей ставки налога на прибыль.

Будут отменены исключения, касающиеся ведения хозяйственной деятельности без обязательного учета и документального подтверждения происхождения товаров, находящихся в реализации.

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