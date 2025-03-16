Податки для ФОПів планують підвищити — коли чекати змін

Мінфін планує підвищення податків для підприємців.

Фото: finteco.com.ua

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В Україні планують реформувати спрощену системи оподаткування для ФОПів та підвищити податки. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на Звіт Міністерства фінансів України про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році.

У ньому сказано, що сказано, що реформа спрощеної системи оподаткування запланована через рік після виконання заходів визначених підрозділом 4.2.3(b) Стратегії.

У 2024 році цей пункт стратегії не був виконаний.

Реформа буде спрямована на імплементацію наступних змін, у порівнянні з чинною чинної моделлю спрощеної системи оподаткування:

Під час перехідного періоду, який триватиме три роки, ставки єдиного податку для юридичних осіб 3-ї групи будуть поступово збільшуватися до розміру звичайної ставки податку на прибуток (зараз 18%). Після закінчення перехідного періоду для юридичних осіб буде встановлено заборону для перебування на спрощеній системі оподаткування.

Друга та третя групи спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців будуть об’єднані в одну, а ставки податку доходу будуть диференційованими. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3 % для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17 % для низки послуг.

Перелік видів діяльності, дозволених для участі в першій групі спрощеної системи оподаткування, буде переглянутий з метою скорочення за рахунок високомаржинальних видів бізнесу. Підхід до оподаткування буде переглянуто: буде скасовано фіксований розмір податку та застосовано виключно податок з фактично отриманого доходу.

До платників спрощеної системи оподаткування об’єднаної другої групи буде обов’язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій (класичних РРО чи програмних РРО).

Поріг реєстрації платником ПДВ буде ефективно застосовуватися до всіх платників спрощеної системи оподаткування.

Для селянських фермерських господарств (фізичних осіб), які залишаться в режимі четвертої групи спрощеної системи оподаткування, базу оподаткування буде розширено.

Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до розміру еквівалентного загальному значенню ставки податку на прибуток.

Будуть скасовані виключення стосовно можливості ведення господарської діяльності без обов’язку здійснювати облік та документально підтверджувати походження товарів, що знаходяться в реалізації.

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