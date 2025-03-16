Податки для ФОПів планують підвищити — коли чекати змін

14:54, 16 березня 2025
Мінфін планує підвищення податків для підприємців.
Фото: finteco.com.ua
В Україні планують реформувати спрощену системи оподаткування для ФОПів та підвищити податки. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на Звіт Міністерства фінансів України про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році.
У ньому сказано, що сказано, що реформа спрощеної системи оподаткування запланована через рік після виконання заходів визначених підрозділом 4.2.3(b) Стратегії.
У 2024 році цей пункт стратегії не був виконаний.
Реформа буде спрямована на імплементацію наступних змін, у порівнянні з чинною чинної моделлю спрощеної системи оподаткування:
- Під час перехідного періоду, який триватиме три роки, ставки єдиного податку для юридичних осіб 3-ї групи будуть поступово збільшуватися до розміру звичайної ставки податку на прибуток (зараз 18%). Після закінчення перехідного періоду для юридичних осіб буде встановлено заборону для перебування на спрощеній системі оподаткування.
- Друга та третя групи спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців будуть об’єднані в одну, а ставки податку доходу будуть диференційованими. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3 % для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17 % для низки послуг.
- Перелік видів діяльності, дозволених для участі в першій групі спрощеної системи оподаткування, буде переглянутий з метою скорочення за рахунок високомаржинальних видів бізнесу. Підхід до оподаткування буде переглянуто: буде скасовано фіксований розмір податку та застосовано виключно податок з фактично отриманого доходу.
- До платників спрощеної системи оподаткування об’єднаної другої групи буде обов’язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій (класичних РРО чи програмних РРО).
- Поріг реєстрації платником ПДВ буде ефективно застосовуватися до всіх платників спрощеної системи оподаткування.
- Для селянських фермерських господарств (фізичних осіб), які залишаться в режимі четвертої групи спрощеної системи оподаткування, базу оподаткування буде розширено.
- Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до розміру еквівалентного загальному значенню ставки податку на прибуток.
- Будуть скасовані виключення стосовно можливості ведення господарської діяльності без обов’язку здійснювати облік та документально підтверджувати походження товарів, що знаходяться в реалізації.
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