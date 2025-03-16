Погода в Україні погіршується — де прогнозують морози, сніг та сильні пориви вітру

Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.

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В Україні 16 березня оголошено підвищений рівень небезпеки через погіршення погодних умов. Український гідрометцентр переджає про сильні опади в західних регіонах, де місцями очікується мокрий сніг. У низці регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки, а саме у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

За прогнозами синоптиків, через вплив активних атмосферних фронтів пройдуть дощі, які у західних і північних регіонах переходитимуть у сніг.

У Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях може тимчасово утворитися сніговий покрив заввишки 3-10 см. Окрім цього, подекуди прогнозується налипання мокрого снігу, а на дорогах можлива ожеледиця.

17-19 березня внаслідок надходження арктичного повітря з півночі температура знизиться: у нічний час стовпчики термометрів опустяться до -1°...-8°, а вдень коливатимуться в межах 0°...+6°.

Зазначимо, що на півдні ще утримається переважно суха й тепла погода.

У східних регіонах країни дощі очікуються у Харківській області та на півночі Луганської. На Харківщині місцями опади будуть значними. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +11…+16 °С. На Харківщині протягом доби +6…+11 °С.

Окрім того, очікуються пориви вітру 15-20 м/с по областях.

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