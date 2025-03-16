Погода в Украине ухудшается – где прогнозируют морозы, снег и сильные порывы ветра

Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

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В Украине 16 марта объявлен повышенный уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. Украинский гидрометцентр предваряет сильные осадки в западных регионах, где местами ожидается мокрый снег. В ряде регионов объявлен желтый уровень опасности, а именно в следующих областях:

Волынская;

Ровенская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

По прогнозам синоптиков, через влияние активных атмосферных фронтов пройдут дожди, которые в западных и северных регионах будут переходить в снег.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях может временно образоваться снежный покров высотой 3-10 см. Кроме этого, кое-где прогнозируется налипание мокрого снега, а на дорогах возможна гололедица.

17-19 марта в результате поступления арктического воздуха с севера температура снизится: в ночное время столбики термометров опустятся до -1°...-8°, а днем ​​будут колебаться в пределах 0°...+6°.

Отметим, что на юге еще удержится преимущественно сухая и теплая погода.

В восточных регионах страны дожди ожидаются в Харьковской области и севере Луганской. В Харьковской области местами осадки будут значительными. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем ​​+11…+16°С. В Харьковской области в течение суток +6…+11 °С.

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