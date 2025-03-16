Некоторые пенсионеры могут получить доплату к пенсии более 2 тысяч гривен

Некоторым категориям пенсионеров будет начисляться доплата в размере 2361 грн в месяц, но есть нюансы.

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Пенсионеры и пенсионерки, постоянно проживавшие в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС и не покидавшие ее, могут получать ежемесячную доплату в размере 2 361 гривен, но для этого нужно уточнить данные.

Министерство социальной политики объяснило, как пенсионерам обновить информацию в государственных реестрах по поводу проживания в зоне радиоактивного загрязнения для получения предусмотренной законодательством доплаты.

Из-за отсутствия данных в Едином демографическом реестре о проживании в зоне радиоактивного загрязнения в период до 1993 года правительство предусмотрело дополнительные способы подтверждения этого факта.

Для внесения информации в реестр необходимо обратиться:

1. В орган регистрации (ЦНАП, сельский или поселковый совет) с одним из документов:

- паспортом гражданина Украины в виде книжечки,

– домовой книгой, подтверждающей регистрацию места жительства до 1993 года.

2. В территориальный орган Пенсионного фонда для получения сканированных копий паспорта (при наличии в пенсионном деле).

3. В орган регистрации для получения справки в форме выписки из реестра территориального общества относительно периода проживания в зоне радиоактивного загрязнения.

После обновления информации Пенсионный фонд обеспечит выплату доплаты к пенсии.

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