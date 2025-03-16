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Президент Сербии Вучич после массовых протестов в Белграде заявил, что власти поняли мессендж

15:30, 16 марта 2025
Александр Вучич пообещал, что власти «придется измениться».
Президент Сербии Вучич после массовых протестов в Белграде заявил, что власти поняли мессендж
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Сербии с новой силой вспыхнули массовые протесты против правительства.

Впоследствии президент Сербии Александр Вучич признал «огромную негативную энергию и гнев», направленные против власти страны, и пообещал, что «нам придется измениться».

«Все люди в правительстве должны понять мессендж, когда собирается такое большое количество людей. Нам придется измениться», – сказал он на пресс-конференции 15 марта. Однако он настаивал, что большинство граждан не хотят «цветной революции».

Вучич сказал, что власти оценивают количество протестующих от 88 тысяч до 107 тысяч человек. Однако Архив общественных собраний, неофициальная организация, оценивающая численность протестов в Сербии, заявил, что участие в демонстрации в Белграде приняли от 275 000 до 325 000 человек.

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