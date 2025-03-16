В ТЦК объяснили, какие документы нужны для повторного прохождения ВВК

Перед прохождением комиссии следует обратиться к семейному врачу для обновления медицинских данных в электронной системе здравоохранения.

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Военнообязанные украинцы, ранее признанные "ограниченно пригодными", должны повторно пройти медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года. Срок для прохождения ВЛК продлили из-за высокого наплыва граждан и больших очередей, а сам процесс постепенно переводят в цифровой формат для его упрощения.

Старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук пояснил, какие документы нужно иметь при себе для повторного прохождения ВВК, передает "Суспільне".

По словам Гусарука, ранее возле ТЦК и СП, а также медицинских учреждений были зафиксированы большие очереди, однако ситуация изменилась.

"Параллельно было принято решение о внедрении так называемой цифровизации процесса прохождения ВЛК. С ноября 2024 года начал действовать первый этап цифровизации, в приложении "Резерв+" создали возможность направлять военнообязанных на ВЛК путем генерации электронных направлений. Таким образом это уменьшает загруженность", - пояснил он.

Работник ТЦК добавил, что на втором этапе, который начался в марте этого года и продлится до начала апреля, четко определят срок, когда военнообязанный должен пройти ВЛК, благодаря чему можно избежать больших очередей.

Гусарук отметил, что сначала военнообязанный должен получить направление, которое можно сгенерировать через приложение "Резерв+" или взять бумажный документ в ТЦК и СП. Затем необходимо пройти ВЛК в определенный срок – в течение 15 дней после получения направления. Завершающим этапом является получение заключения ВЛК в электронном кабинете или на бумаге.

"Если военнообязанный отсрочит прохождение ВЛК, то впоследствии он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил учета. Поэтому я советую не откладывать, кто принял решение, а в определенное время зайти на ВЛК, в определенное лечебное учреждение, где работает внештатная постоянная комиссия ВЛК", - подчеркивает военный.

Также он советует перед прохождением комиссии подготовиться, а именно обратиться к семейному врачу, чтобы обновить медицинские данные в электронной системе здравоохранения.

"Впоследствии мы планируем вообще отказаться от бумажных носителей и потому в этом случае семейный врач играет немаловажную роль. Нужно в первую очередь обратиться к нему, чтобы обновить свои медицинские данные, ввести их в электронную систему здравоохранения, а затем их можно будет увидеть и подтянуть к соответствующим выводам через уже функционирующий электронный кабинет ВЛК", - пояснил Гусарук.

В то же время, если военнообязанный не имеет декларации с семейным врачом, то он может обследоваться в частной клинике, однако пока такие учреждения не имеют доступа к электронной системе, поэтому их выводы подаются в бумажном виде, подытожил военный.

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