У ТЦК пояснили, які документи потрібні для повторного проходження ВЛК

Перед проходженням комісії треба звернутися до сімейного лікаря для оновлення медичних даних в електронній системі охорони здоров'я.

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Військовозобов’язані українці, яких раніше визнали "обмежено придатними", повинні повторно пройти медичний огляд до 5 червня 2025 року. Термін для проходження ВЛК продовжили через високий наплив громадян та великі черги, а сам процес поступово переводять у цифровий формат для його спрощення.

Старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук роз’яснив, які документи потрібно мати при собі для повторного проходження ВЛК, передає "Суспільне".

За словами Гусарука, раніше біля ТЦК та СП, а також медичних закладів були зафіксовані великі черги, однак наразі ситуація змінилася.

"Паралельно було ухвалене рішення щодо впровадження так званої цифровізації процесу проходження ВЛК. З листопада 2024 року почав діяти перший етап цифровізації, у застосунку "Резерв+" створили можливість скеровувати військовозобов'язаних на ВЛК, шляхом генерації електронних направлень. Таким чином це зменшує завантаженість", - пояснив він.

Працівник ТЦК додав, що на другому етапі, який розпочався у березні цього року та буде тривати до початку квітня, чітко визначать термін, коли військовозобов'язаний має пройти ВЛК, завдяки чому можна буде уникнути великих черг.

Гусарук зауважив, що спершу військовозобов'язаний має отримати направлення, яке можна згенерувати через застосунок "Резерв+" або взяти паперовий документ в ТЦК та СП. Потім необхідно пройти ВЛК у визначений термін - впродовж 15 днів після отримання направлення. Завершальним етапом є отримання висновку ВЛК в електронному кабінеті або на папері.

"Якщо військовозобов'язаний відтермінує проходження ВЛК, то згодом він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил обліку. Тому я раджу не відтерміновувати, хто прийняв рішення, а у визначений час зайти на ВЛК, у визначений лікувальний заклад, де працює позаштатна постійна комісія ВЛК", - підкреслив військовий.

Також він радить перед проходженням комісії підготуватися, а саме звернутися до сімейного лікаря, аби оновити медичні дані в електронній системі охорони здоров'я.

"Згодом ми плануємо взагалі відмовитися від паперових носіїв і тому в цьому випадку сімейний лікар відіграє важливу роль. Потрібно в першу чергу звернутись до нього, щоб оновити свої медичні дані, ввести їх в електронну систему охорони здоров'я, а відтак потім їх можна буде побачити і підтягнути до відповідних висновків через електронний кабінет ВЛК, який вже функціонує", - пояснив Гусарук.

Водночас якщо військовозобов'язаний не має декларації з сімейним лікарем, то він може обстежитися у приватній клініці, однак поки такі установи не мають доступу до електронної системи, тому їхні висновки подаються у паперовому вигляді, підсумував військовий.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін установив особливості порядку проведення ВЛК щодо військовослужбовців Прикордонної служби і Національної гвардії.

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