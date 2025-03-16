Практика судов
  1. В Украине

Какие нюансы оплаты транспортного налога для юридических лиц — разъяснение налоговой

20:04, 16 марта 2025
Юридическое лицо исчисляет сумму транспортного налога за свой автомобиль с начала отчетного года до месяца, когда его возраст достигнет пяти лет.
Какие нюансы оплаты транспортного налога для юридических лиц — разъяснение налоговой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области объясняет нюансы по уплате транспортного налога для юридических лиц.

Отмечается, что согласно пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, которые в соответствии с пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ являются объектами налогообложения.

Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ).

Плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения декларацию по транспортному налогу по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально (п.п. 267.6.4 п. 267.6 ст. 267 НКУ).

В случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет (пп. 267.6.7 п.). 267.6 ст. 267 НКУ).

Юридическое лицо, имеющее зарегистрированный в Украине согласно действующему законодательству собственный легковой автомобиль, исчисляет сумму транспортного налога за период, начинающийся с 1 января отчетного года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты зарегистрировали законопроект об общении на украинском языке и языках стран ЕС во время перерывов и в комнатах преподавателей в школах и университетах

Александр Корниенко, Наталия Пипа, Сергей Бабак вместе с коллегами зарегистрировали новый законопроект, касающийся общения на украинском языке и языках стран ЕС во время перерывов в школах и учреждениях высшего образования, в учительских комнатах, на территории образовательного учреждения после занятий.

СНБО предлагают поручить ведение списка государств-спонсоров терроризма – Рада рассмотрит законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Законопроектом о пределах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы, вернув запрет на выезд для должностных лиц

Правительство в течение недели убирало, а затем вернуло в правила пересечения границы норму о запрете выезда должностных лиц.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду