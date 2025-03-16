Пьяный вылетел на встречную полосу и устроил смертельное ДТП — в Ровенской области наказали водителя

Водитель легковушки получил 5 лет за решеткой за смертельное ДТП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области судили водителя, который устроил смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает областная прокуратура.

Приговором Дубровицкого районного суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет.

Так, в марте прошлого года пьяный водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил ДТП вблизи села Золотое на Сарненщине. На округлой части дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes Benz. После этого водитель легковушки остановился всего в нескольких километрах, тогда и выяснили, что один из пассажиров, 27-летний товарищ водителя, погиб.

Обвиняемый, которого уже привлекали к ответственности и лишали права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии, свою вину признал в полном объеме и убеждал суд в искреннем раскаянии.

Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.