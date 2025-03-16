Предприятие обжаловало штраф в 113 миллионов гривен, но суд оставил его в силе — детали дела

Камеральная проверка выявила уклонение от платы НДС на значительную сумму.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом проведена камеральная проверка налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость плательщика и установлено нарушение пункта 184.7 статьи 184 Налогового кодекса Украины и Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов.

На основании акта проверки контролирующим органом приняты налоговые уведомления-решения, которым определено налоговое обязательство по платежу налог на добавленную стоимость и применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 113 216 400,0 гривен.

При рассмотрении дела судом приняты во внимание доводы контролирующего органа о том, что спорное налоговое уведомление-решение отвечает требованиям действующего законодательства, а именно: решением Главного управления ГНС в Полтавской области от 13.09.2023 общество исключено из Реестра плательщиков НДС на основании пункта 184.1 статьи 18 не подавал контролирующему органу декларации по налогу на добавленную стоимость, самостоятельно условная продажа остатков товаров и внеоборотных активов не признана и соответственно надлежащая сумма налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость не определена и в бюджет не уплачена.

Кроме того, по утверждению ответчика, которое не опровергнуто истцом, согласно данным «Журнала регистрации Решений/предыдущих решений о возможности или невозможности своевременного исполнения плательщиком своей налоговой обязанности» в ИКС «Налоговый блок» решение о невозможности своевременного исполнения обществом налоговой обязанности не принималось и с соответствующим заявлением общество не обращалось.

Суд указал, что положения Налогового кодекса Украины (пункт 109.3 статьи 109) содержат исчерпывающий перечень составов налоговых правонарушений, для привлечения к ответственности за которые необходимо установить вину налогоплательщика, а именно: правонарушения, предусмотренные пунктами 123.2 – 123.5 статьи 123, 12, пункты 12.2. -125-1.4 статьи 125-1 настоящего Кодекса.

Истец, в частности, привлечен к ответственности за правонарушение, предусмотренное пунктом 123.1 статьи 123 НК Украины, а единственным и достаточным основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности, предусмотренной указанной нормой, является совершение налогоплательщиком деяния, что обусловило определение контролирующим органом суммы налогового обязательства.

Относительно указания истцом нарушения срока проведения камеральной проверки за сентябрь 2023 года, суд отметил, что в соответствии с предписаниями пункта 76.3 статьи 76 НК Украины камеральная проверка налоговой декларации или уточняющего расчета может быть проведена только в течение 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока их подачи документов. Камеральная проверка по другим вопросам производится с учетом сроков давности, определенных статьей 102 настоящего Кодекса.

Судом сделан вывод, что по содержанию положения пункта 102.1 статьи 102 НК Украины контролирующий орган имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика в случаях, определенных настоящим Кодексом, не позднее окончания 1095 дня, следующего за последним днем ​​предельного срока подачи налоговой декларации. Согласно акту камеральной проверки от 04.01.2024, предельный срок подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2023 года – 20 октября 2023 года. Таким образом, камеральная проверка и вынесение обжалуемого налогового уведомления-решения осуществлены ответчиком в пределах сроков, определенных пунктом 76.3 статьи 76 ТК и статьей 102 ТК Украины.

Указанные аргументы привели к принятию постановления Вторым апелляционным административным судом от 25.02.2025, которым оставлено по-прежнему решение Полтавского окружного административного суда от 19.11.2024 по делу №440/5847/24 в пользу контролирующего органа.

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