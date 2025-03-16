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Підприємство оскаржувало штраф у 113 мільйонів гривень, але суд залишив його в силі — деталі справи

16:06, 16 березня 2025
Камеральна перевірка виявила ухилення від сплати ПДВ на значну суму.
Підприємство оскаржувало штраф у 113 мільйонів гривень, але суд залишив його в силі — деталі справи
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на додану вартість платника та встановлено порушення пункту 184.7 статті 184 Податкового кодексу України та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів.

На підставі акту перевірки контролюючим органом прийнято податкові повідомлення-рішення, яким визначено податкове зобов’язання за платежем податок на додану вартість та застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 113 216 400,0 гривень.

Під час розгляду справи, судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що спірне податкове повідомлення-рішення відповідає вимогам чинного законодавства, а саме: рішенням Головного управління ДПС у Полтавській області від 13.09.2023 товариство виключено  з Реєстру платників ПДВ на підставі пункту 184.1 статті 184 ПК України у зв’зку з тим, що платник протягом 12 послідовних податкових місяців не подавав контролюючому органу декларації з податку на додану вартість, самостійно умовний продаж залишків товарів та необоротних активів не визнано та відповідно належна сума податкових зобов’язань з податку на додану вартість не визначена та до бюджету не сплачена.

Крім того, за твердженням відповідача, яке не спростовано позивачем, згідно даних «Журналу реєстрації Рішень/попередніх рішень щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником свого податкового обов’язку» в ІКС «Податковий блок» рішення про неможливість своєчасного виконання товариством податкового обов’язку не приймалося        й із відповідною заявою товариство не зверталося.

Суд зазначив, що положення Податкового кодексу України (пункт 109.3 статті 109) містять вичерпний перелік складів податкових правопорушень, для притягнення до відповідальності за які необхідно встановити вину платника податків, а саме: правопорушення, передбачені пунктами 123.2 – 123.5 статті 123, пунктами 124.2, 124.3 статті 124, пунктами 125-1.2-125-1.4 статті 125-1 цього Кодексу. 

Позивача, зокрема, притягнуто до відповідальності за правопорушення, передбачене пунктом 123.1 статті 123 ПК України, а відтак єдиною та достатньою підставою для притягнення платника податку до відповідальності, передбаченої вказаною нормою, є вчинення платником податків діяння, що зумовило визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання.

Щодо зазначення позивачем порушення строку проведення камеральної перевірки за вересень 2023 року, суд відзначив, що відповідно до приписів пункту 76.3 статті 76 ПК України камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання. Камеральна перевірка з інших питань проводиться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу. 

Судом зроблено висновок, що за змістом положення пункту 102.1 статті 102 ПК України контролюючий орган має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначеним цим Кодексом, не пізніше закінчення    1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації. Згідно акту камеральної перевірки від 04.01.2024 граничний строк подання податкової декларації  з податку на додану вартість за вересень 2023 року – 20 жовтня 2023 року. Таким чином, камеральна перевірка та винесення оскаржуваного податкового повідомлення-рішення здійснені відповідачем в межах строків, визначених пунктом 76.3 статті 76 ПК та статтею 102 ПК України.

Зазначені аргументи призвели до прийняття постанови Другим апеляційним адміністративним судом від 25.02.2025, якою залишено без змін рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 19.11.2024 у справі №440/5847/24 на користь контролюючого органу.

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суд податкова судова практика

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