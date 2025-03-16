Держпраці пояснила, що робити, якщо працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно

Які дії роботодавця передбачає законодавство в умовах воєнного стану, якщо працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно.

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Державна служба з питань праці надає роз’яснення, що робити роботодавцю, якщо працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно в умовах воєнного стану.

У разі можливості доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку та відпустки без збереження заробітної плати, що надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» протягом періоду дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки» або трудовий договір може бути призупинений (стаття 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

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